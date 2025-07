SV Heimstetten: Eine Flut von Flutlichtspielen - Los geht‘s mit den Löwen.

Kreuzbandriss: Severin Müller (rot) fällt beim SV Heimstetten aus. – Foto: Dieter Michalek

An diesem Mittwoch starten für die Bayernliga-Fußballer des SV Heimstetten die Flutlicht-Wochen. Denn beginnend mit dem Heimspiel gegen den TSV 1860 München II um 19 Uhr tritt der SVH sechsmal hintereinander in den Abendstunden an. „Und die Jungs freuen sich darauf“, sagt Trainerin Sarah Romert. „Denn prinzipiell sind solche Flutlichtspiele immer was Schönes.“