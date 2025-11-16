SV Heimstetten dominiert Derby gegen FC Ismaning deutlich

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte setzt sich Heimstetten im Derby mit 3:0 durch und zeigt dem FCI die Grenzen auf.

Die Szene, die wie keine andere für dieses Bayernligaderby des heimischen SV Heimstetten gegen den FC Ismaning steht, beginnt mit einem fiesen Fehlpass der Platzherren im Spielaufbau. Beim Stand von 2:0 für den SVH bietet sich den Gästen daraufhin in der 60. Minute ihre erste Chance im zweiten Durchgang – und zwar für Vito Liuzza, der die Kugel von außen zu seinem lauernden Mitspieler schieben will.

Doch da fliegt – gefühlt aus dem Nichts – Fabian Cavadias heran. Mit einer Grätsche der Marke Flugeinlage blockt der SVH-Kapitän die Hereingabe ab, baut sich danach vor dem Ismaninger auf und brüllt ihm ein „Jaaa!“ entgegen – so lautstark, dass man von außen meint, Liuzzas Haarspitzen flattern zu sehen.

So wie Cavadias bei dieser Rettungstat, so legen die Heimstettner insgesamt in der zweiten Hälfte deutlich mehr Leidenschaft, mehr Energie und mehr Siegeswillen an den Tag als Ismaning. Und das ist auch der Grund, weshalb der Favorit am Ende einen 3:0-Sieg davonträgt, den SVH-Trainerin Sarah Romert ebenso wie ihr FCI-Pendant Xhevat „Jacky“ Muriqi hinterher mit den gleichen zwei Worten kommentiert: „völlig verdient.“

Ansonsten jedoch haben die Urteile der Coaches über die Leistungen ihrer Teams kaum etwas gemein. So spricht Sarah Romert auf der einen Seite von einer „sehr ordentlichen Leistung“ ihrer Elf in der zweiten Hälfte. „Da waren wir absolut dominant und haben hinten so gut wie nichts zugelassen.“

Auf der anderen Seite lobt Jacky Murici zwar, dass der FCI im ersten Abschnitt gut dagegen gehalten habe. Nach der Pause jedoch seien seine Kicker den Heimstettnern „hinterher gelaufen wie so kleine Hündchen, denen man einen Knochen vor die Nase hält“. Vor allem in den Zweikämpfen hätten sich die Ismaninger zu oft tölpelhaft angestellt, bemängelt ihr Trainer. „Das war einfach zu wenig. Deshalb bin ich ziemlich enttäuscht.“

Dabei sehen die 250 Zuschauer – nach einer Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen SVH-Ordner Fredl Seeburger – zunächst eine weitgehend ausgeglichene Partie. In dieser ist Heimstetten zwar feldüberlegen und hat mehr Ballbesitz. „Aber nach vorne hat uns die Durchschlagskraft gefehlt“, kritisiert Sarah Romert. „Da war zu wenig Energie und zu wenig Bewegung drin.“

Überdies geht die beste Chance der ersten Hälfte aufs Konto der Gäste. So ist es Jeremie Zehetbauer, der die Kugel bei einem der seltenen Ismaninger Angriffe an die Latte knallt – zum Glück für SVH-Torwart Yannick Poyda, der infolge der Verletzungen beider Heimstettner Stammkeeper an diesem Nachmittag sein Startelfdebüt feiert (siege Randgeschichte).

Nach dem Wechsel zeigt sich dann jedoch ein gänzlich anderes Bild. Denn nun spielt Heimstetten fast nach Belieben Katz und Maus mit hoffnungslos unterlegenen Gästen. Kurz nach Wiederanpfiff trifft Vitus Vochatzer aus 14 Metern zum 1:0; und nur wenig später vollendet Dominique Girtler eine feine Kombination mit dem zweiten Tor für den SVH.

Dieser hat danach etliche Chancen, nutzt aber nur noch eine davon: Kurz vor dem Abpfiff trifft – nach feiner Vorarbeit von Luka Arslan – der eingewechselte David Leitl zum 3:0-Endstand.