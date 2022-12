Erst mal nichts mehr hören und sehen vom Fußball: Die Heimstettner Fußballer (Sam Zander) freuen sich auf die Winterpause. – Foto: Sven Leifer

SV Heimstetten: Die Tabelle kommt nicht an den Christbaum Heimstetten beendet mit Auftritt in Schweinfurt höchst unerfreuliches Regionalligajahr

Zum Jahresabschluss steht am Samstag um 14 Uhr das Duell zweier Regionalligisten auf dem Spielplan, die sich – unabhängig vom Ausgang dieser Partie – die Winterpausen-Tabelle eher nicht an den Weihnachtsbaum hängen werden. Schließlich muss man dort im Falle des SV Heimstetten ziemlich lange suchen, bis man den Klub aus dem Münchner Vorort entdeckt – auf dem allerletzten Platz. Und was noch schwerer wiegt: Zwischen dem Schlusslicht und den Relegationsrängen liegen bereits zehn Punkte.

Heimstetten – Doch auch der Gegner am Samstag, der 1. FC Schweinfurt, hat sich die laufende Saison sicher anderes vorgestellt. Schließlich wollte der unter Profibedingungen arbeitende Klub aus Unterfranken eigentlich in der Spitzengruppe mitmischen, so wie in den vergangenen Spielzeiten. Doch nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg sind die Schnüdel, wie sich die Schweinfurter nennen, bis auf Tabellenrang zwölf abgerutscht – lediglich noch drei Punkte vor der Abstiegszone. „Nach dem, was wir gehört haben, herrscht dort ein bisschen Unruhe“, sagt Heimstettens Co-Trainer Memis Ünver über den Gegner. „Trotzdem hat Schweinfurt immer noch eine brutale Einzelqualität, und auch vom Etat her ist das eine andere Liga als wir.“ Entsprechend seien die Gastgeber am Samstag klarer Favorit, sagt Ünver, der zugleich betont: „Wir wollen im letzten Spiel noch mal alles raushauen und mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen. Klar wird es schwer, in Schweinfurt zu punkten. Aber es ist nicht unmöglich für uns.“