SV Heimstetten: Die Formkurve zeigt klar nach oben

Die Arbeit fruchtet: SVH-Trainerin Sarah Romert sagt: „Defensiv sind wir inzwischen deutlich konsequenter.“ – Foto: Dieter Michalek

Der SVH führt die Formtabelle an und will gegen den Aufsteiger nachlegen. Cheftrainerin Romert warnt aber vor den erfahrenen Gästen.

Nach 21 Spieltagen hat der SV Heimstetten die Tabellenspitze in der Bayernliga Süd erklommen. Gemeint ist damit nicht etwa das nach Punkten sortierte Tableau – hier rangiert der SVH acht Zähler hinter dem Spitzenreiter TSV 1860 München II auf Platz sechs. In der sogenannten Formtabelle jedoch, die das Portal Fupa anhand der vergangenen fünf Partien eines jeden Clubs berechnet, liegt Heimstetten derzeit ganz vorne.

Insofern gehen die Heimstettner als Favorit ins Rennen, wenn sie am Samstag um 14 Uhr den Aufsteiger FC Sportfreunde Schwaig empfangen. Schließlich hat der SVH nicht nur vier der jüngsten fünf Spiele gewonnen, sondern in diesem Jahr bislang ausschließlich souveräne Siege geholt – erst ein 3:0-Heimerfolg gegen Kottern und zuletzt ein 3:1 beim FC Gundelfingen.

„Man merkt jetzt einfach, dass die Arbeit an bestimmten Themen fruchtet“, sagt Cheftrainerin Sarah Romert. Dies betreffe nicht nur die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, sondern vor allem auch das Abwehrverhalten ihrer Elf. „Defensiv sind wir inzwischen deutlich konsequenter“, lobt Romert. Hinzu komme das Wintertrainingslager in Kroatien, „durch das wir als Team noch mal mehr zusammengewachsen sind“. Und dann seien da noch die jüngsten Erfolge, dank derer man „mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein“ in die Partien gehe.

Dies gilt auch für den Heimauftritt gegen Schwaig, in dem das formstärkste Team der Liga den nächsten Dreier anvisiert. „Ich erwarte wieder ein Spiel, in dem wir den Takt vorgeben“, sagt Sarah Romert. Zugleich warnt sie vor einem Gegner, „der als Aufsteiger eine gewisse Qualität und Erfahrung in der Mannschaft hat“.

Überdies reisen die Gäste, die vor zehn Jahren noch in der Kreisklasse gekickt haben, mit einigen bekannten Gesichtern nach Heimstetten. Zu ihnen zählen die Ex-Ismaninger Daniel Gaedke und Robert Rohrhirsch sowie Mittelfeldmotor Tim Schels, der von 2018 bis 2019 für den SVH in der Regionalliga aufgelaufen ist. Gleiches gilt für Routinier Florian Pflügler; er trug in der Saison 2023/24 für einige Monate das Heimstetten-Trikot. Mit 29 Punkten und Tabellenrang neun ist Schwaig aktuell der stärkste von vier Aufsteigern. Am vergangenen Spieltag jedoch mussten sich die Sportfreunde dem FC Ismaning mit 0:1 geschlagen geben.

Personell kann Heimstetten am Samstag auf den gleichen Kader bauen wie zuletzt – plus Kapitän Daniel Steimel, der nach überstandener Muskelverletzung zuletzt wieder voll trainieren konnte. Ebenfalls auf den Rasen zurückgekehrt ist Moritz Heigl, für den das Spiel gegen Schwaig aber vermutlich noch zu früh komme, sagt Sarah Romert. Weiterhin außen vor sind unterdessen die verletzten Severin Müller und Yamin H-Wold. (ps)