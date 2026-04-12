SV Heimstetten besiegt Türkspor Augsburg 6:1

SV Heimstetten : TSV 1874 Kottern, 28.02.2026 David Leitl – Foto: Dieter Michalek

Der SV Heimstetten feiert einen Kantersieg gegen den Tabellenvorletzten. Youngster Robin Penski trifft bei seinem Startelfdebüt per Freistoß.

Der Schlusspunkt an diesem Nachmittag bleibt Robin Penski vorbehalten. Bei seinem ersten Startelfeinsatz für den SV Heimstetten und nur wenige Tage nach seinem 19. Geburtstag zwirbelt der Youngster in Reihen des Bayernligisten wenige Minuten vor dem Abpfiff einen Freistoß direkt ins Netz des Türkspor Augsburg.

Doch so sehenswert dieser Treffer auch ist – so wenig Bedeutung hat er für den Ausgang des Spiels. Denn schon zuvor haben die heuer noch ungeschlagenen Heimstettner der schwächsten Abwehr der Bayernliga Süd in einem über weite Strecken einseitigen Spiel fünf Tore eingeschenkt. Und weil sich der SVH kurz vor dem sechsten Streich erstmals nach 489 Minuten wieder einen Gegentreffer eingefangen hat, steht am Ende ein lockerleichter 6:1-Erfolg für den Favoriten zu Buche.

„Der Sieg war auch in dieser Höhe mehr als gerechtfertigt“, resümiert Cheftrainerin Sarah Romert. „Wir hätten sogar noch mehr Tore schießen können.“ Vor allem mit dem Auftritt ihrer Mannschaft in der ersten halben Stunde sei sie sehr zufrieden, lobt die 30-Jährige. „Da hatten wir eine gute Energie und eine gute Aktivität auf dem Platz und waren klar die bessere Mannschaft.“

Anders als in den vergangenen Partien, in denen dem SVH vorne die Durchschlagskraft gefehlt hat, münzen die Gäste ihre Überlegenheit diesmal auch in Tore um. So bringt David Leitl sein Team bereits in der siebten Minute in Führung, ehe der 20-Jährige nach knapp einer halben Stunde auch noch ein weiteres Mal zuschlägt. Sein zweiter Treffer ist bereits mehr als eine Vorentscheidung – aus zwei Gründen. Zum einen hat zwischen den zwei Leitl-Buden dessen Sturmkollege Dominique Girtler mit seinem neunten Saisontor das 2:0 markiert. Und zum anderen sieht wenig später in Srdjan Janjetovic auch noch ein Augsburger die Ampelkarte, sodass die ohnehin schon klar überlegenen Heimstettner fortan mit einem Mann mehr auf dem Rasen agieren können.

Mit diesem Vorteil und einem komfortablen Drei-Tore-Polster im Rücken lassen es die Gäste zwar merklich ruhiger angehen. Doch das Heft des Handelns behalten sie an diesem Tag dennoch von Ab- bis Abpfiff in der Hand – auch weil die Platzherren in Unterzahl schlicht zu schwach sind, um die Defensive des SVH wirklich in Gefahr zu bringen.

Dies gelingt dem Tabellenvorletzten lediglich ein einziges Mal, und zwar in der 75. Minute beim Ehrentreffer der Platzherren durch Luca Kerber. Sein 5:1 – zuvor haben sich noch Benedikt Fink und Lukas Riglewski in die Torschützenliste eingetragen – nennt Sarah Romert hinterher „ein bisschen nervig“. Und doch sei sie insgesamt „sehr zufrieden“ mit dem Auftritt ihrer Elf, konstatiert die SVH-Trainerin nach dem 6:1-Kantersieg.

Türkspor Augsburg – SV Heimstetten 1:6 (0:3) SVH: Scherger, Cavadias (62. Polat), Ildas, Ezeala (46. Arslan), Rüther (62. Günzel), Vochatzer, Steimel, Riglewski (72. Gebhart) Leitl (62. Fink), Girtler, Penski. Tore: 0:1 Leitl (7.), 0:2 Girtler (21.), 0:3 Leitl (27.), 0:4 Fink (71.), 0:5 Riglewski (72.), 1:5 Kerber (75.), 1:6 Penski (84.). Gelb-Rot: Janjetovic (24.). Schiedsrichter: Jonas Kohn (SC Germania Amberg). Zuschauer: 30.