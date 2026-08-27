SV Heimstetten belohnt sich nicht für starken Auftritt Bayernliga Süd von Nico Bauer · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Torschütze für Heimstetten: Lukas Riglewski (am Ball) erzielt die frühe Führung; später wird ihm ein Elfmeter verwehrt. – Foto: Sven Leifer

Der SV Heimstetten hat beim FSV Pfaffenhofen trotz starker Leistung nur 1:1 gespielt. In der 88. Minute klärten Torwart und Verteidiger zusammen auf der Linie, eine Minute später rettete der Pfosten.

Der FSV Pfaffenhofen hat mit vier Siegen in sechs Spielen einen Topstart in die Bayernliga hingelegt, aber das 1:1 (1:1) zu Hause gegen den SV Heimstetten war ein ganz glücklicher Punkt. Die Kicker aus dem Münchner Osten machten bei dem Aufsteiger einen Riesenjob, belohnten sich aber nicht für den betriebenen Aufwand. Die Pfaffenhofener waren ziemlich froh, als der Schlusspfiff kam. Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten)

Bereits in der 8. Minute brachte Lukas Riglewski mit seinem vierten Saisontreffer den Gast in Führung mit einem Abstauber, als der Schuss von Severin Müller gerade noch gehalten wurde. Müller hatte zuvor schon eine Topchance (2.) und nach einer Viertelstunde hätte es eigentlich Elfmeter für Hoaschdeng geben müssen. Riglewski wurde gelegt und die Heimstettner fielen aus allen Wolken, dass ein Pfiff des Schiedsrichters ausblieb. Nach der Anfangsphase war Pfaffenhofen mit dem 0:1 noch ausgezeichnet bedient. Eine deutlichere Führung mit zwei Toren hätte den Kickern aus dem Münchner Osten einen Schub beim Selbstvertrauen gegeben. Mitte der ersten Hälfte wurden die Gäste passiver und es gab dann auch schnell die kalte Dusche mit dem Ausgleich von Luka Brudtloff (32.). Zuvor hatten die Platzherren auch einen Pfostenschuss. Somit ging es nach 45 Minuten mit einem weitestgehend gerechten Remis in die Kabine.