SV Heimstetten: Auf Kunstrasen die Löwen bändigen

Am Samstag trifft Heimstetten auswärts auf die Reserve der Löwen, mit dem Ziel, nach zuletzt starker Offensive die Defensive zu stabilisieren.

Der SV Heimstetten ist diese Saison aus dem Feiern kaum rausgekommen – was jedoch weniger am sportlichen Abschneiden des Bayernligisten lag, sondern vor allem am personellen Umbruch im Sommer. Schließlich ist es Usus beim SVH, dass neue Spieler als Willkommensgeschenk ein Kabinenfest ausrichten. Und angesichts von einem Dutzend Zugängen vor dieser Saison jagt schon seit Wochen eine Party die nächste.

Vor dem vorletzten Ligaspiel des Jahres beim TSV 1860 München II am Samstag um 18 Uhr waren nun René Rüther und Vitus Vochatzer an der Reihe. Am Mittwoch luden sie ihre (nicht mehr ganz so neuen) Mitspieler zu Essen und Getränken ein – und zum Tischtennis. „Die beiden haben ein Netz mitgebracht, und dann haben wir Tische zusammengeschoben und eineinhalb Stunden Rundlauf gespielt“, berichtet Trainerin Sarah Romert. „Das war wirklich sehr witzig.“

Nicht ganz so lustig gestaltete sich angesichts der eisigen Temperaturen derweil das eigentliche Training, für das die Kicker witterungsbedingt auf den Kunstrasen ausweichen mussten. Auf einem solchen Geläuf werde auch die Partie beim Tabellenführer am Samstag stattfinden, sagt Sarah Romert. „Ich denke, das ist prinzipiell etwas, das beiden Mannschaften entgegenkommt.“ Schließlich seien sowohl ihre Elf als auch die Löwen Teams, „die Fußballspielen wollen“.

Wobei die Drittliga-Reserve aus München dies bislang weitaus erfolgreicher tut als der Tabellenneunte SVH. So thront das Team von Ex-Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar ganz oben im Tableau, wiewohl es in den vergangenen Partien immer mal wieder überraschend Federn ließ – wie zuletzt beim 1:2 gegen den Aufsteiger Geretsried.

„Das ist eine junge, hungrige Mannschaft mit viel Qualität“, sagt Sarah Romert über den Gegner. Allerdings wisse man auch um die eigene Stärke, fügt sie sogleich hinzu. „Gerade vor der Entwicklung der letzten Wochen wollen wir bei den Löwen wieder mutig auftreten und versuchen, das Spiel an uns zu ziehen.“

Genau das ist dem SVH zuletzt beim 3:0 gegen Ismaning zumindest in der zweiten Hälfte gelungen, in der Heimstetten die Saisontreffer 34 bis 36 erzielte. Mit dieser Ausbeute ist der Club nur ein Tor schlechter als der Tabellenführer aus München, der jedoch bloß 16 Gegentore kassiert hat – im Vergleich zu 29 beim SVH.

Mit Blick auf diese Bilanz habe man sich für die letzten Spiele des Jahres vor allem vorgenommen, „defensiv konsequenter zu sein“, sagt Sarah Romert. Und sollte ihr Team diese Vorgabe am Samstag umsetzen und beim Spitzenreiter punkten, dann hätten die Heimstettner – abseits aller Kabinenfeste der Neulinge – auch sportlich allen Grund zum Feiern. (ps)