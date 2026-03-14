SV Heiligenfelde verstärkt Offensive

– Foto: SV Heiligenfelde

Der SV Heiligenfelde hat sich im Abstiegskampf der Bezirksliga 1 Hannover offensiv verstärkt. Mico Pistol läuft ab sofort für die Grün-Weißen auf und soll die Mannschaft künftig im Angriff unterstützen.

Der Offensivspieler entschied sich nach mehreren Probetrainings bewusst für den SVH. Auch andere Vereine hatten Interesse gezeigt, doch letztlich gab für ihn ein anderer Faktor den Ausschlag: die Atmosphäre im Verein. Besonders die Gemeinschaft im Team habe ihn überzeugt, sich Heiligenfelde anzuschließen.

Zuletzt spielte Pistol für den TSV Melchiorshausen, mit dem er noch in der Landesliga Bremen aktiv war. Mit seiner Offensivstärke soll er nun dazu beitragen, die Torgefahr des SVH zu erhöhen.