SV Heiligenfelde hofft auf ersten Saisonsieg

Vor dem Heimspiel des SV Heiligenfelde gegen den SV Esperke 1929 hat Trainer Pascal Witt seine Mannschaft auf eine schwierige Aufgabe eingeschworen. „Wir werden auf einen Gegner treffen, der über die Team-Moral kommt und in Twistringen ein sehr gutes Spiel gemacht hat, gegen Steimbke jetzt auch gepunktet hat und damit klar definiert, wenn man ihm die Chance lässt, dass sie die Tore machen“, erklärte Witt. Entsprechend sei Esperke „ein schwer zu bespielender Gegner“.

Die Ausgangslage für Heiligenfelde ist dabei alles andere als einfach. „Wir haben aktuell kadertechnische Probleme, die Verletzungen häufeln sich, aktuell sind wir arg gebeutelt“, berichtete Witt. Dennoch gehe seine Mannschaft die Partie mit klarer Zielsetzung an: „Nichtsdestotrotz wollen wir dieses Wochenende mit drei Punkten besiegeln.“

Der Trainer betonte, dass vor allem in der Offensive Verbesserungen notwendig seien. „Es wird ein schwieriges Spiel, nichtsdestotrotz gehen wir optimistisch rein und wollen probieren, unser Spiel durchzubringen und vor allem offensiv effektiver zu spielen und noch zielstrebiger“, sagte Witt. Das Team müsse sich für den betriebenen Aufwand stärker belohnen: „Damit wir uns offensiv belohnen, um dann weiter aus einer gesicherten Defensive zu agieren.“