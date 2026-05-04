SV Heilbronn siegt 9:0, irre Aufholjagd, TSV Weinsberg siegt 5:4

TSV Weinsberg – SC Amorbach 5:4

Was sich in Weinsberg abspielte, war nichts für schwache Nerven und wird sicher als das „Spiel der Saison“ in die Geschichte eingehen. Matthew Kyle Welgemoed brachte den TSV bereits in der 1. Minute in Führung, doch Amorbach schlug eiskalt zurück. Durch Furkan Öler (6.) und einen Doppelpack von Markus Wegle (25., 45.) führten die Gäste zur Pause scheinbar sicher mit 1:3. Nach dem Seitenwechsel wurde Steven Schneiders zum Helden des Tages. Zunächst verkürzte er per Foulelfmeter (65.), doch Amorbach stellte durch Ali-Metin Olgun (70.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Als alles nach einem Auswärtssieg aussah, startete Weinsberg den ultimativen Sturmlauf: Fatih Emre Temizkan erzielte in der 85. Minute den Anschluss, bevor Steven Schneiders mit einem unfassbaren Doppelschlag in der Nachspielzeit (90., 90.+4) den 5:4-Heimsieg perfekt machte.

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – TSV Heinsheim 4:2

Ähnlich dramatisch verlief die Partie bei der SGM Stein. Die Gäste aus Heinsheim schockten die Hausherren in der ersten Halbzeit durch Michael Nied (23.) und Maurice Dürr (36.) und gingen mit einem komfortablen 0:2 in die Kabine. Ein Knackpunkt war die Gelb-Rote Karte gegen Patrick Carvalho in der 74. Minute.

In Überzahl bewies die SGM einen unglaublichen Siegeswillen. Innerhalb von nur drei Minuten drehten Laurend Mazrekaj (79., 82. Foulelfmeter) und Jannik Liebendörfer (80.) die Partie komplett von 0:2 auf 3:2. Den endgültigen Deckel auf diesen emotionalen Sieg setzte erneut Liebendörfer in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) zum 4:2-Endstand.

TSV Duttenberg – SG Bad Wimpfen 1:4

Vor 115 Zuschauern lieferte die SG Bad Wimpfen eine extrem abgeklärte und souveräne Vorstellung ab. Matthias Geiger eröffnete kurz vor der Pause den Torreigen (43.). Direkt nach dem Wiederanpfiff schlug die Stunde von Patrick Steiger, der mit einem Blitz-Doppelpack (47., 49.) innerhalb von nur zwei Minuten für die Vorentscheidung sorgte. Ben Straub erhöhte in der 60. Minute auf 0:4, bevor Deniz Karaman in der 72. Minute lediglich noch den Ehrentreffer für den TSV Duttenberg markieren konnte.

TSV Ellhofen 1906 – SGM Neudenau/Siglingen 2:4

In Ellhofen entwickelte sich ein munteres Spiel mit wechselnden Führungen. Salvatore Catalano brachte die Hausherren zunächst in Front (38.), doch Julian Schnitzler glich kurz nach der Pause aus (52.). Nur sechzig Sekunden später stellte Adrian Zejnaj die Führung für Ellhofen wieder her (53.). Die Schlussphase gehörte jedoch ganz den Gästen: Nico Neumitz (61.), erneut Julian Schnitzler (77.) und schließlich Niklas Röckel (80.) drehten das Spiel zugunsten der SGM Neudenau/Siglingen, die am Ende die drei Punkte entführte.

VfL Obereisesheim – SGM Höchstberg/Tiefenbach 3:0

Der VfL Obereisesheim bewies in diesem Duell vor allem im zweiten Durchgang seine Qualitäten. Baris Yener brach unmittelbar nach dem Seitenwechsel den Bann (46.). Koray Gültekin erhöhte in der 69. Minute auf 2:0. Die Gäste versuchten zwar noch einmal heranzukommen, doch die Obereisesheimer Defensive stand felsenfest. In der letzten Minute der Nachspielzeit (90.+6) krönte Eray Gültekin die Leistung mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

TSV Hardthausen – SV Sülzbach 0:2

Vor 100 Zuschauern in Hardthausen avancierte Jannick Hahner zum Matchwinner für die Gäste. In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie, in der die Abwehrreihen dominierten, bewies Hahner den nötigen Torinstinkt. Mit seinem ersten Treffer in der 55. Minute brach er den Widerstand der Hausherren, bevor er nur sechs Minuten später (61.) mit seinem zweiten Tor des Tages für die Entscheidung sorgte. Hardthausen bemühte sich zwar um den Anschluss, kam aber gegen die stabil stehende Sülzbacher Hintermannschaft nicht mehr entscheidend zum Zug.

TSV Löwenstein – SGM Langenbrettach 2:0

Eine konzentrierte Leistung der Löwensteiner Defensive legte den Grundstein für diesen Heimerfolg. Die Hausherren agierten geduldig und warteten auf ihre Gelegenheiten. In der 33. Minute war es Patrick Abele, der zur Stelle war und das 1:0 erzielte. Auch im zweiten Durchgang blieb Löwenstein spielbestimmend, ohne jedoch das letzte Risiko einzugehen. Den Sack endgültig zu machte erneut Patrick Abele in der 80. Minute, als er mit seinem zweiten Treffer des Tages den 2:0-Endstand markierte und damit zum Matchwinner wurde.

Spvgg Möckmühl – VfB Neuhütten 1:1

In einer hart umkämpften Partie in Möckmühl gab es am Ende keinen Sieger. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Raphael Ferreira dos Santos in der 27. Minute in Führung. Doch der VfB Neuhütten zeigte sich wenig beeindruckt und schlug noch vor der Pause zurück: Jean-Pierre Löffler markierte in der 37. Minute den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitestgehend im Mittelfeld.