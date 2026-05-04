SV Heilbronn siegt 9:0, irre Aufholjagd, TSV Weinsberg siegt 5:4

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
In Schwaigern sahen die 120 Zuschauer ein Spiel, das vor allem von der frühen Führung und einer harten Abwehrschlacht geprägt war. Der FSV erwischte einen Blitzstart: Bereits in der 10. Minute markierte Luca Tommasi das 1:0. In der Folge biss sich Dürrenzimmern am Abwehrbollwerk der Hausherren die Zähne aus. Die Partie blieb bis zur letzten Sekunde hitzig, was durch die Gelb-Rote Karte gegen John Mendy in der Nachspielzeit (91.) wegen Unsportlichkeit unterstrichen wurde. Am Ende rettete Schwaigern den knappen Vorsprung über die Zeit.
Im Zabergäu-Duell bewies der TSV Güglingen den längeren Atem. Brackenheim ging kurz vor der Pause durch Yassin Barini (43.) mit 1:0 in Führung und schien auf Kurs zu sein. Doch die Gäste kamen entschlossen aus der Kabine. Fabian Lopez glich in der 59. Minute aus, bevor Konrad Reiner in der 76. Minute die Partie komplett zum 1:2-Endstand drehte. Ein wichtiger Auswärtssieg für Güglingen, während Brackenheim für eine gute erste Hälfte nicht belohnt wurde.
In Cleebronn entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe. Die Lauffener Reserve ging in der 35. Minute durch Denis Tabak in Führung, doch die Freude währte nicht lange. Praktisch mit dem Pausenpfiff in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) erzielte Max Oehler den psychologisch wichtigen Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, sodass es bei der Punkteteilung blieb.
Ein klassisches Geduldsspiel bekamen die Fans in Ilsfeld zu sehen. In einer Partie, in der Torchancen Mangelware waren, entschied eine einzige gelungene Aktion den Nachmittag. Felix Barth wurde zum Matchwinner, als er in der 68. Minute das goldene Tor zum 1:0 erzielte. Abstatt warf in der Schlussphase zwar alles nach vorne, konnte den Ilsfelder Abwehrriegel jedoch nicht mehr knacken.
Eine Machtdemonstration erlebten die Zuschauer bei der SGM MassenbachHausen. Besonders Beat Fischer erwischte einen Sahnetag und schnürte einen lupenreinen Dreierpack (22., 57., 61.). Die weiteren Treffer durch Paul Rücker (6.), Kimi Eberling (46.) und einen Doppelpack von Nils Melber (61., 63.) machten das Debakel für Leingarten perfekt. Die Gäste fanden über 90 Minuten keine Mittel gegen die gnadenlose Offensive der SGM.
Noch deutlicher wurde es am Leinbach, wo der SV Heilbronn den GSV Eibensbach regelrecht demontierte. Herausragender Akteur war Fatih Ceylan, der gleich viermal einnetzte (9., 12., 43., 81.). Schon zur Pause stand es nach Toren von Erkan Yaylaci (3.), Marian Adrian Musat (18.) und einem unglücklichen Eigentor von Chris Megnin (45.) 6:0. In der zweiten Halbzeit schraubten Yaylaci mit seinem zweiten Treffer (70.) und Ermir Ahmati (86.) das Ergebnis auf ein fast schon unwirkliches 9:0 hoch.
In Schluchtern wurde die Partie zur "Michele-Varallo-Show". Vor 100 Zuschauern erzielte Michele Varallo alle vier Treffer für die Hausherren (10., 47., 77., 85.) und war von der gegnerischen Defensive nie in den Griff zu bekommen. Die Gäste aus Fürfeld-Bonfeld hielten durch Tore von Lukas Krämer (20., Foulelfmeter) und Furkan Türkoglu (81.) zwar zeitweise dagegen, konnten die individuelle Klasse von Varallo am Ende aber nicht kompensieren.
Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle! Bis zur 64. Minute sah der TSV Talheim wie der sichere Sieger aus und führte nach Toren von Philipp Stapf (39., 61.), Julian Bertsch (52.) und Lars Michalitschke (64.) bereits mit 1:4 (Enrique Mora traf in der 33. Minute zum 1:0 für die SGM).
Doch was dann folgte, war purer Wahnsinn: Innerhalb von nur 18 Minuten drehte die SGM die Partie komplett! Can Luca Retzbach (67.) und Mike Fredman (79.) verkürzten auf 3:4, ehe erneut Retzbach per Foulelfmeter (82.) den Ausgleich erzielte. Die Stimmung kochte über, als Aykut Yaramaz in der 85. Minute die erste Führung markierte. Den Schlusspunkt zum unfassbaren 6:4 setzte Tojo Sedraniaina Rakotomanana in der Nachspielzeit (91.). Ein Spiel, das sicher in die Vereinsgeschichte eingehen wird.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Was sich in Weinsberg abspielte, war nichts für schwache Nerven und wird sicher als das „Spiel der Saison“ in die Geschichte eingehen. Matthew Kyle Welgemoed brachte den TSV bereits in der 1. Minute in Führung, doch Amorbach schlug eiskalt zurück. Durch Furkan Öler (6.) und einen Doppelpack von Markus Wegle (25., 45.) führten die Gäste zur Pause scheinbar sicher mit 1:3. Nach dem Seitenwechsel wurde Steven Schneiders zum Helden des Tages. Zunächst verkürzte er per Foulelfmeter (65.), doch Amorbach stellte durch Ali-Metin Olgun (70.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Als alles nach einem Auswärtssieg aussah, startete Weinsberg den ultimativen Sturmlauf: Fatih Emre Temizkan erzielte in der 85. Minute den Anschluss, bevor Steven Schneiders mit einem unfassbaren Doppelschlag in der Nachspielzeit (90., 90.+4) den 5:4-Heimsieg perfekt machte.
Ähnlich dramatisch verlief die Partie bei der SGM Stein. Die Gäste aus Heinsheim schockten die Hausherren in der ersten Halbzeit durch Michael Nied (23.) und Maurice Dürr (36.) und gingen mit einem komfortablen 0:2 in die Kabine. Ein Knackpunkt war die Gelb-Rote Karte gegen Patrick Carvalho in der 74. Minute.
In Überzahl bewies die SGM einen unglaublichen Siegeswillen. Innerhalb von nur drei Minuten drehten Laurend Mazrekaj (79., 82. Foulelfmeter) und Jannik Liebendörfer (80.) die Partie komplett von 0:2 auf 3:2. Den endgültigen Deckel auf diesen emotionalen Sieg setzte erneut Liebendörfer in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) zum 4:2-Endstand.
Vor 115 Zuschauern lieferte die SG Bad Wimpfen eine extrem abgeklärte und souveräne Vorstellung ab. Matthias Geiger eröffnete kurz vor der Pause den Torreigen (43.). Direkt nach dem Wiederanpfiff schlug die Stunde von Patrick Steiger, der mit einem Blitz-Doppelpack (47., 49.) innerhalb von nur zwei Minuten für die Vorentscheidung sorgte. Ben Straub erhöhte in der 60. Minute auf 0:4, bevor Deniz Karaman in der 72. Minute lediglich noch den Ehrentreffer für den TSV Duttenberg markieren konnte.
In Ellhofen entwickelte sich ein munteres Spiel mit wechselnden Führungen. Salvatore Catalano brachte die Hausherren zunächst in Front (38.), doch Julian Schnitzler glich kurz nach der Pause aus (52.). Nur sechzig Sekunden später stellte Adrian Zejnaj die Führung für Ellhofen wieder her (53.). Die Schlussphase gehörte jedoch ganz den Gästen: Nico Neumitz (61.), erneut Julian Schnitzler (77.) und schließlich Niklas Röckel (80.) drehten das Spiel zugunsten der SGM Neudenau/Siglingen, die am Ende die drei Punkte entführte.
Der VfL Obereisesheim bewies in diesem Duell vor allem im zweiten Durchgang seine Qualitäten. Baris Yener brach unmittelbar nach dem Seitenwechsel den Bann (46.). Koray Gültekin erhöhte in der 69. Minute auf 2:0. Die Gäste versuchten zwar noch einmal heranzukommen, doch die Obereisesheimer Defensive stand felsenfest. In der letzten Minute der Nachspielzeit (90.+6) krönte Eray Gültekin die Leistung mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.
Vor 100 Zuschauern in Hardthausen avancierte Jannick Hahner zum Matchwinner für die Gäste. In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie, in der die Abwehrreihen dominierten, bewies Hahner den nötigen Torinstinkt. Mit seinem ersten Treffer in der 55. Minute brach er den Widerstand der Hausherren, bevor er nur sechs Minuten später (61.) mit seinem zweiten Tor des Tages für die Entscheidung sorgte. Hardthausen bemühte sich zwar um den Anschluss, kam aber gegen die stabil stehende Sülzbacher Hintermannschaft nicht mehr entscheidend zum Zug.
Eine konzentrierte Leistung der Löwensteiner Defensive legte den Grundstein für diesen Heimerfolg. Die Hausherren agierten geduldig und warteten auf ihre Gelegenheiten. In der 33. Minute war es Patrick Abele, der zur Stelle war und das 1:0 erzielte. Auch im zweiten Durchgang blieb Löwenstein spielbestimmend, ohne jedoch das letzte Risiko einzugehen. Den Sack endgültig zu machte erneut Patrick Abele in der 80. Minute, als er mit seinem zweiten Treffer des Tages den 2:0-Endstand markierte und damit zum Matchwinner wurde.
In einer hart umkämpften Partie in Möckmühl gab es am Ende keinen Sieger. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Raphael Ferreira dos Santos in der 27. Minute in Führung. Doch der VfB Neuhütten zeigte sich wenig beeindruckt und schlug noch vor der Pause zurück: Jean-Pierre Löffler markierte in der 37. Minute den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitestgehend im Mittelfeld.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Vor 130 Zuschauern entwickelte sich in Künzelsau eine Partie, die vor allem von der defensiven Disziplin lebte. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der 11. Minute war es Karsten Furch, der den Ball zur 1:0-Führung über die Linie drückte. Verrenberg bemühte sich in der Folge zwar redlich, das Spiel an sich zu reißen, biss sich aber am engmaschigen Abwehrnetz der SGM über die gesamte Spielzeit die Zähne aus. Künzelsau verwaltete den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft und sicherte sich so drei wichtige Punkte in einem echten Abnutzungskampf.
In Creglingen sahen die Fans ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Tore erst kurz vor dem Kabinengang fielen. Justus Gerlinger brachte die Heimelf in der 33. Minute mit 1:0 in Front und schien den Weg für einen Heimsieg zu ebnen. Doch Amrichshausen bewies Moral und schlug zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt zurück: Praktisch mit dem Pausenpfiff in der 44. Minute markierte Tim Erhard den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitestgehend im Mittelfeld, sodass es beim Remis blieb.
Ein regelrechter Schockzustand herrschte in Dörzbach nach nur elf Minuten. Die 130 Zuschauer rieben sich verwundert die Augen, als die Gäste aus Harthausen einen Blitzstart wie aus dem Lehrbuch hinlegten. Erst traf Patrick Uhl in der 10. Minute zum 0:1, und nur sechzig Sekunden später erhöhte Felix Weiß in der 11. Minute bereits auf 0:2. Dörzbach fand gegen diesen Doppelschlag kein Gegenmittel. Den endgültigen Deckel auf die Partie setzte erneut Felix Weiß, der in der 64. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den 0:3-Endstand besorgte und Harthausen einen souveränen Auswärtssieg sicherte.
In dieser Begegnung bewies der Gast aus Niedernhall die größere Kaltschnäuzigkeit. Die Partie wurde bereits in der Anfangsphase entschieden, als die SG Taubertal defensiv noch nicht ganz sortiert schien. In der 18. Minute behielt Marco Rüttgers vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zur 0:1-Führung. Bevor sich die Hausherren fangen konnten, legte Max Leiser in der 24. Minute das 0:2 nach. Trotz aller Bemühungen der Taubertaler im zweiten Durchgang stand die Defensive der Gäste felsenfest und ließ keinen Anschlusstreffer mehr zu.
Das Top-Spiel vor 150 Zuschauern in Michelbach hielt, was es versprach: Spannung und zwei Mannschaften, die sich keinen Zentimeter schenkten. Die Gäste aus Bad Mergentheim gingen in der 35. Minute durch einen von Paul Meinczinger souverän verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Doch die Freude währte nur kurz. Die Hausherren zeigten eine beeindruckende Reaktion und schlugen nur drei Minuten später zurück: Yanic Colasuonno markierte in der 38. Minute den Ausgleich zum 1:1. Trotz einer hitzigen Schlussphase und Chancen auf beiden Seiten blieb es bei der Punkteteilung.
Dieses Spiel lieferte den Stoff, aus dem Last-Minute-Legenden gestrickt werden. Lange Zeit passierte wenig, bis in der 63. Minute ein Pfiff ertönte: Johannes Kohler trat zum Foulelfmeter an und brachte die SGM mit 1:0 in Führung. Es roch bereits nach einem Heimsieg, da die reguläre Spielzeit längst abgelaufen war. Doch Igersheim gab sich nicht auf und warf in der endlos scheinenden Nachspielzeit alles nach vorne. In der 97. Minute (90.+7) passierte das Unfassbare: Eric Weingötz stand goldrichtig und erzielte den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1. Ein Punktgewinn, der sich für die Gäste wie ein Sieg anfühlen dürfte.
In Niederstetten wurde die Partie durch zwei unglückliche Szenen für die jeweiligen Defensivreihen entschieden. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste in Führung, als Bastian Albert in der 49. Minute einen Handelfmeter sicher zum 0:1 verwandelte. Niederstetten drängte auf die Antwort, die schließlich in der 69. Minute unter gütiger Mithilfe der Gäste fiel: Gabriel Simmert unterlief ein unglückliches Eigentor zum 1:1. Da beide Teams in der Schlussphase mehr auf die Absicherung des Punktes bedacht waren, blieb es beim Remis.
Vor 75 Zuschauern entwickelte sich in Gaisbach eine zähe Partie, die vor allem durch Kampf im Mittelfeld geprägt war. Der SSV erwischte den besseren Start und ging in der 25. Minute durch Julian Schmitz mit 1:0 in Führung. Gaisbach versäumte es in der Folge, den Sack zuzumachen, was sich in der zweiten Halbzeit rächte. Die SGM Bitzfeld-Schwabbach kam mit mehr Schwung aus der Kabine und belohnte sich in der 71. Minute, als Yannick Vossler den Ball zum 1:1-Endstand im Netz unterbrachte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.