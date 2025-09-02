SV Heidekraut setzt Ausrufezeichen

– Foto: Andreas LITZE Richter

Am vierten Spieltag der Frauen-Landesliga Weser-Ems gab es klare Auswärtssiege und eine Aufholjagd in Bunnen. In der Tabelle behauptet sich die SG Gretesch/Osnabrück an der Spitze, punktgleich mit dem ebenfalls ungeschlagenen SV TiMoNo.

SV Ahlerstedt/Ottendorf (11. Platz, 1 Punkt) – SV Heidekraut Andervenne (3. Platz, 8 Punkte) 1:4

Der SV Ahlerstedt/Ottendorf startete stark und ging früh durch Riwny in Führung. Doch die Gäste aus Andervenne übernahmen nach dem Ausgleich durch Schröder das Kommando und erzielten in beiden Halbzeiten je zwei Treffer. Plaß, Hoff und Holstein sorgten für den klaren Auswärtssieg. Die Heidekräuter bleiben damit ungeschlagen und klettern auf Rang drei.

SV Ahlerstedt/Ottendorf – SV Heidekraut Andervenne 1:4

SV Ahlerstedt/Ottendorf: Alina Winkler, Mette Ahrens, Malin Hoeper (39. Michelle van't Hoenderdaal), Sveja Frandsen, Tamara Gerke, Mirja Lemmermann, Leonie Ratje, Cosima Günther, Benita Gerke (72. Freyke Rexin), Romina Kristin Riwny, Mirka-Pauline Müller (39. Vanessa Draack) - Trainer: Benjamin Saul

SV Heidekraut Andervenne: Jana Dierkes, Marica Zwake (68. Lara Dühnen), Theresa Degenhardt, Maja Pollmann, Maja Tegethoff, Louisa Hoff, Ida Heymann, Gloria Schröder, Nele Plaß (77. Elisa Holstein), Maria Helene Blanke (68. Jule Frericks), Malin Jäger (90. Alisa Brinker) - Trainer: Patrick Lonnemann - Trainer: Alisa Brinker

Schiedsrichter: Katharina Thiemann - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Romina Kristin Riwny (5.), 1:1 Gloria Schröder (15.), 1:2 Nele Plaß (31.), 1:3 Louisa Hoff (58.), 1:4 Elisa Holstein (80.) -----------------------------------------------------

SV Meppen II (9. Platz, 3 Punkte) – SG TSG Gretesch / Osnabrücker SC (1. Platz, 10 Punkte) 0:4

Nach torloser erster Hälfte drehte die SG Gretesch / Osnabrücker SC nach der Pause auf. Kronemeyer eröffnete den Torreigen, ehe Hausfeld, Beckmann und Ostwald spät nachlegten. Meppen konnte dem Druck nicht standhalten und fiel nach drei Niederlagen in Folge weiter zurück. Der Spitzenreiter bleibt ohne Niederlage und ohne Gegentor in den letzten drei Partien.

SV Meppen II – SG TSG Gretesch / Osnabr. SC 0:4

SV Meppen II: Melina Lückmann, Lina Schwarte, Alina Rehnen, Evy Louisa Dijkstra, Hanna Burkert, Jule Pollmann, Lotte Dijkhuizen, Klara Wittrock, Lieke Marlou ten Bokkel, Laura Kues, Mirja Langen - Trainer: Ralf Spanier

SG TSG Gretesch / Osnabr. SC: Jessica Meier, Thea Fels, Sabrina Rauch, Isabel Finkemeyer, Pia Flottemesch, Luise Hausfeld, Emma Haukap, Celine Kronemeyer, Sarah Lindenthal, Marlene Loheide, Leonie Beckmann - Trainer: Johannes Müller

Schiedsrichter: Chanice-Nicoline Voß

Tore: 0:1 Celine Kronemeyer (47.), 0:2 Luise Hausfeld (67.), 0:3 Leonie Beckmann (86.), 0:4 Alisa Ostwald (90.+1) ----------------------------------------------------- TuS Büppel (5. Platz, 7 Punkte) – Blau-Weiss Hollage (7. Platz, 3 Punkte) 1:0

In einer ausgeglichenen Begegnung entschied ein Einzelmoment von Christina Müller die Partie zugunsten der Gastgeberinnen. Ihr Treffer in der 67. Minute bescherte dem TuS Büppel den zweiten Saisonsieg. Hollage wartet weiterhin auf den ersten Dreier, bleibt aber dank drei Remis im Tabellenmittelfeld. Büppel hält Anschluss an die Spitzengruppe.

TuS Büppel – Blau-Weiss Hollage 1:0

TuS Büppel: Lena Wilkens, Mara Sommer, Luisa Kämmer, Vivienne Koch, Laura Beneke, Jana Frieling (90. Henriette Jacobs), Alina Döscher, Felice Bonin (80. Chiara Eschmann), Merle Dierks, Christina Müller, Marleen Luisa Harbers - Trainer: Issa Hassoun

Blau-Weiss Hollage: Nadine Poll, Katleen Strunk, Svenja Torbecke, Alicia Mester, Stine Blancke, Marie Wulftange, Anna-Catharina Niemann (73. Hannah Meyknecht), Emma Richter (73. Anna Krause), Celina Meyer, Stefanie Gühmann, Denise Fietz - Trainer: Robert Borgelt - Trainer: Alexander Helm

Schiedsrichter: Jarina Winkler - Zuschauer: 60 ----------------------------------------------------- TuS Lutten (8. Platz, 3 Punkte) – SV TiMoNo (2. Platz, 10 Punkte) 0:3

TiMoNo überzeugte erneut mit Effizienz und defensiver Stabilität. Moldenhauer, Jetses und Kampen trafen jeweils nach gut herausgespielten Angriffen. Lutten fand kein Durchkommen und blieb zum zweiten Mal in Folge ohne Torerfolg. TiMoNo bleibt damit punktgleich mit Gretesch auf dem zweiten Rang.

TuS Lutten – SV TiMoNo 0:3

TuS Lutten: Kira Witte, Lilly Bramlage, Charlotte Varelmann, Ruth Wieczorek, Isabell Schlömer, Julia Pöhlking, Katrin Kallage, Josefine Menke-Zumbrägel, Ida Dünnebacke, Merle Kordon, Lilly-Joyz Schulte - Trainer: Steffen Boning

SV TiMoNo: Anna-Maria Tews, Marlit Eden, Lisa Schlegel, Larissa Jetses, Fabia Feeken, Tomke Hasnik, Hannah Schrapper, Fenna Borde, Anneke Kampen, Marie Moldenhauer, Alina Murra - Trainer: Jan-Henrik Koppelkamm

Schiedsrichter: Annika Holtvogt (Langförden)

Tore: 0:1 Marie Moldenhauer (14.), 0:2 Larissa Jetses (25.), 0:3 Anneke Kampen (74.) ----------------------------------------------------- TV Jahn Delmenhorst (10. Platz, 2 Punkte) – ATSV Scharmbeckstotel (12. Platz, 1 Punkt) 1:1

Ein früher Treffer von Janne May brachte den ATSV in Führung, doch Delmenhorst antwortete kurz nach der Pause durch Beneke. Beide Teams verpassten es im Anschluss, die Partie für sich zu entscheiden. Mit jeweils einem Punkt aus vier Spielen bleiben beide Teams im Tabellenkeller. Für Scharmbeckstotel war es immerhin der erste Zähler der Saison.

TV Jahn Delmenhorst – ATSV Scharmbeckstotel 1:1

TV Jahn Delmenhorst: Elisabeth Keiser, Julia Kastens, Mona Matzdorf, Jonna Rüdebusch, Pia Von Kosodowski, Katharina Berg, Yvonne Hügen, Sofia Medawar, Lara Emken, Virgenie Beneke, Jessica Schlegel - Trainer: Daniel Prause

ATSV Scharmbeckstotel: Nina Brüning, Nina Schnäckel, Aimee Sophie Okraffka, Johanna Feyer, Pia Willer, Fabienne Stelljes, Katharina Sossna, Janne May, Eni De Vries, Mercedes Feierabend, Johanne Komesker - Trainer: Axel Wilckens

Schiedsrichter: Anna-Lena Göben

Tore: 0:1 Janne May (3.), 1:1 Virgenie Beneke (51.) ----------------------------------------------------- DJK-SV Bunnen (6. Platz, 7 Punkte) – FC Jesteburg-Bendestorf (4. Platz, 7 Punkte) 2:2

Jesteburg führte bereits mit 2:0, ehe Carla Schmidt mit einem Doppelpack binnen sieben Minuten für den Ausgleich sorgte. Bunnen zeigte in der Schlussphase große Moral und sicherte sich einen verdienten Punkt. Beide Teams stehen nun punktgleich im oberen Tabellenmittelfeld. Jesteburg bleibt auswärts ungeschlagen.