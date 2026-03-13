SV Heidekraut Andervenne will Tabellenplatz verteidigen

Nach einem durchwachsenen letzten Wochenende geht es für die Gastgeberinnen darum, Punkte zu sammeln und die Tabellenposition zu sichern. Die Gäste aus Ahlerstedt/Ottendorf bringen Erfahrung mit, die es in Schach zu halten gilt.
Am kommenden Sonntag, den 15. März, steht für den SV Heidekraut Andervenne ein wichtiges Heimspiel auf dem Programm. Um 15:00 Uhr empfängt der Fünftplatzierte der Frauen-OL Niedersachsen West den SV Ahlerstedt/Ottendorf, aktuell Siebter der Tabelle.
Trainer Patrick Lonnemann betont die klare Aufgabe: „Unsere Aufgabe ist klar, wir haben vom letzten Wochenende noch etwas gutzumachen. Mit SV Ahlerstedt/Ottendorf empfangen wir eine sehr erfahrene Mannschaft, die man nicht ins Spiel kommen lassen darf. Wir haben uns gut vorbereitet und die Spielerinnen wissen genau, worauf es ankommt. Jetzt gilt es, weiter fokussiert zu bleiben, als Team alles reinzuwerfen und mit der Unterstützung unserer Fans unseren Tabellenplatz zu verteidigen.“
Mit 21 Punkten aus 13 Spielen liegt Andervenne auf Rang fünf und könnte mit einem Sieg den Abstand zu den punktgleichen Mittelfeldteams wahren. Die Gäste aus Ahlerstedt/Ottendorf haben 20 Punkte aus 15 Spielen auf ihrem Konto und werden alles daran setzen, auswärts zu punkten und sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten.
Die Partie verspricht Spannung, denn beide Mannschaften wissen um die Bedeutung des Spiels: Für Andervenne geht es darum, die Tabellenposition zu sichern, für Ahlerstedt/Ottendorf um den Anschluss an die oberen Plätze. Die Unterstützung der Fans könnte dabei für die Gastgeberinnen den entscheidenden Unterschied machen.