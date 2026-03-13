SV Heidekraut Andervenne will Tabellenplatz verteidigen Am Sonntag empfängt der Fünftplatzierte der Frauen-OL Niedersachsen West den SV Ahlerstedt/Ottendorf. von COE · Heute, 14:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas LITZE Richter

Nach einem durchwachsenen letzten Wochenende geht es für die Gastgeberinnen darum, Punkte zu sammeln und die Tabellenposition zu sichern. Die Gäste aus Ahlerstedt/Ottendorf bringen Erfahrung mit, die es in Schach zu halten gilt.

Am kommenden Sonntag, den 15. März, steht für den SV Heidekraut Andervenne ein wichtiges Heimspiel auf dem Programm. Um 15:00 Uhr empfängt der Fünftplatzierte der Frauen-OL Niedersachsen West den SV Ahlerstedt/Ottendorf, aktuell Siebter der Tabelle. Trainer Patrick Lonnemann betont die klare Aufgabe: „Unsere Aufgabe ist klar, wir haben vom letzten Wochenende noch etwas gutzumachen. Mit SV Ahlerstedt/Ottendorf empfangen wir eine sehr erfahrene Mannschaft, die man nicht ins Spiel kommen lassen darf. Wir haben uns gut vorbereitet und die Spielerinnen wissen genau, worauf es ankommt. Jetzt gilt es, weiter fokussiert zu bleiben, als Team alles reinzuwerfen und mit der Unterstützung unserer Fans unseren Tabellenplatz zu verteidigen.“