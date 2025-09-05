SV Heidekraut Andervenne empfängt ATSV Scharmbeckstotel

Am Sonntag, den 7. September 2025, trifft der SV Heidekraut Andervenne in der Oberliga Niedersachsen West auf den ATSV Scharmbeckstotel. Für beide Teams geht es darum, die ersten Punkte der Saison zu sichern.

Der SV Heidekraut Andervenne steht nach vier Spielen mit acht Punkten auf Platz drei der Tabelle und will an die bisherigen positiven Leistungen anknüpfen.

Trainer Patrick Lonnemann betont: „Mit dem ATSV Scharmbeckstotel treffen wir auf einen Aufsteiger, der in den ersten Spielen zwar noch nicht viele Punkte gesammelt hat, aber definitiv nicht zu unterschätzen ist. Gerade solche Teams treten oft mit viel Leidenschaft auf und wollen in der Liga Fuß fassen.“ Für Heidekraut werde entscheidend sein, „dass wir von Beginn an konzentriert auftreten und unser eigenes Spiel durchziehen. Wir wollen an unsere positiven Ansätze aus den letzten Wochen anknüpfen und die nächsten Punkte einfahren.“

ATSV Scharmbeckstotel hingegen wartet nach vier Partien weiterhin auf den ersten Sieg und steht mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Axel Wilckens wird versuchen, den Gegner früh unter Druck zu setzen und die Partie offen zu gestalten. Die Begegnung verspricht ein intensives Spiel, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen könnten.