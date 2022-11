SV Hegnach zieht ins Viertelfinale ein Regionalligist siegt im WFV-Pokal der Frauen beim TSV Tettnang

WFV-Pokal Achtelfinale

TSV Tettnang-SV Hegnach 1:3 (1:1)

Nach 204 km Anfahrt an den Bodensee wurde schnell klar daß der TSV uns alles abverlangen wird. In der Neuaflage des Finales vom Mai 2022 ging der Verbandsligist resolut und körperbetont zur Sache, so daß es zu einen ruhigen Spielaufbau kaum Gelegenheit gab. Man musste gleich Vollgas spielen. Der TSV überbrückte schnell das Mittelfeld um sein torgefährliches Sturmduo Birkle/Stiefenhofer in Szene zu setzen. Doch die aufmerksame Hegnacher Defensive konnte die beiden immer rechtzeitig stoppen. Selber hatte der SVH drei gute Gelegenheiten verpasste es im Strafraum aber einfach mal abzuziehen. Kurioses in der 33. Minute als Schiri Keller meinte eine unerlaubte zweite Ballaufnahme von SVH Torspielerin Elisa Mandarello erkannt zu haben. Den indirekten Freistoß schoß Alicia Serafini aus 16m flach unten zum 1:0 ins Netz.

Wenig später stockte den SVH Zuschauern und Spielerinnen der Atem, als zunächst Elli Mandarello und Svenja Gajewski kurz vor der Torlinie gegen Stiefenhofer mit letztem Einsatz klären mussten und der Abpraller schien ins Tor zu gehen, doch Amelie Schwahn konnte nach Doppelpaß mit dem eigenen Pfosten gerade klären. Ein 0:2 wäre wohl sehr schwer aufzuholen gewesen. Mit der 10.Ecke überwand dann Sara Reichel in der 43.Minute TSV Torspielerin Selina Gamper zum wichtigen 1:1 Pausenstand. Bei sich häufenden zum Teil grenzwertigen taktischen Fouls ließ der Schiri weiterhin großzügig die Karten stecken. Besonders die nach 5 Wochen wieder einsatzfähige Joy Castor musste so einiges einstecken.

In der 50. perfekte Hegnacher Kombination. Maike Bendfelds Gassenball spielte Joy Castor sofort nach innen, die Direktabnahme von Sara Reichel wehrte Gamper direkt zu Gina Rilling ab, die cool zum 1:2 einschob. Weiterer toller Hegnacher Angriff, mit vollem Risiko nahm Silvana Arcangioli die Vorlage von Gina Rilling und schoß in die Wolken. Endgültig alles klar machte dann Joy Castor nach starkem Solo indem sie auch noch Gamper tunnelte und auf 1:3(84.) erhöhte. Außer viel robustem Kampf und ein paar Eckbällen kam von Tettnang in der 2.Halbzeit nur noch wenig so daß der Sieg und der Einzug ins Viertelfinale am Ostersamstag 2023 letztlich verdient war.

Es spielten: Mandarello, Janischowsky, Schlipf, Schwahn, Gajewski, Rudolph (87. Heidt), Bendfeld (89. Traoré), Joy Castor (86. Ilic), Demir (46. Arcangioli), Reichel, Rilling.

