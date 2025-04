SV Hegnach will den VfB Stuttgart im Württemberg-Duell ärgern

Der TSV Jahn Calden empfängt am Sonntag, den 27. April, die TSG 1899 Hoffenheim II. Calden, mit 33 Punkten auf Platz 4, möchte den Abstand zu den Aufstiegsplätzen verringern und seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte sichern. Hoffenheim II, mit 47 Punkten auf Platz 2, will nach der knappen Niederlage im letzten Spiel an die Spitze anknüpfen und weiterhin Druck auf den VfB Stuttgart ausüben.

