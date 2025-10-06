SV Hegnach wahrt die weiße Weste

In einem zunächst kampfbetonten und zerfahrenen Spiel hatte man beim Aufsteiger dennoch mehr vorm Spiel. Gute Chancen von Silvana Arcangioli und Eva Werner blieben zunächst ohne Erfolg. In der 23. wurde plötzlich Elena Kiefer freigespielt doch Laura Pawlowski bewahrte den SVH im direkten Duell vor einem Rückstand. Weitere Torschüsse gab man durch 2x Silvana Arcangioli und Faith Mc Donald ab. In der 37. setzte Tuana Sentürk energisch nach, die Flanke von Heidi Klatt verpasste die Torspielerin und Eva Werner köpfte zum 0:1 ein. Eine zu kurz abgewehrte Ecke von ihr selbst schnappte sich Silvana Arcangioli und zirkelte sie hoch ins lange Eck zum 0:2(55.). Ein weiterer Arcangioli-Schlenzer klatschte an Latte und Pfosten und sprang wieder raus. Kurz danach sorgte eine Freistoßhereingabe von Diellza Shala für Konfusion im Zeller Strafraum und Eva Werner stand goldrichtig und schob zum 0:3(69.) ein. Man blieb am Drücker und einen langen Ball verlängerte Silvana Arcangioli vor der herauslaufenden Torspielerin direkt in den Lauf von Eva Werner die den Ball ins leere Tor schob, 0:4(71.). Das Heimteam nur bei Ecken oder Freistößen torgefährlich kamen in der Nachspielzeit doch noch zum Ehrentreffer. Dieser kam alllerdings durch einen mehr als fragwürdigen Elfmeterpfiff zustande und verhinderte ein weiteres Hegnacher zu Null. Sophia Fischer hämmerte den Ball unhaltbar zum 1:4 Endstand in den Torwinkel. Durch die unerwarteten Patzer der anderen steht Hegnach als einzigste Team mit weißer Weste an der Tabellenspitze. Wer hätte das vor Kurzem für möglich gehalten. Jetzt kommen die schweren Gegner in den nächsten Spielen, dann weiß man wo man wirklich steht.

Es spielten: Pawlowski(86.da Silva Oliveira), Killi, Shala, Koch, Hofmann, Klatt, Arcangioli(82.Koutsiofiti), Faith Atutononu McDonald(46.Greiner), Sentürk, Mercy Atutononu McDonald, Werner(71.Nossek)