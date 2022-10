SV Hegnach verliert Regionalliga-Spitzenspiel 0:2-Niederlage beim SV Weinberg

Ausgerechnet beim Spitzenspiel in Franken musste man mit mehrfachem Ersatz antreten, zudem erwischte man nicht den allerbesten Tag. Kaum eine erreichte die gewohnte Form so daß man meist nur hinterherlief. Der SVW überlegen dank einer schnellen und direkten Spielweise unter Ausnutzung des gesamten Spielfeldes. So sahen die zahlreich mitgereisten Hegnacher Fans in der 21. den ersten Lattentreffer der Gastgeber nach einem zweifelhaften Freistoß. Als man dann einen langen Ball mal festmachen konnte wurde Silvana Arcangioli durch ein taktisches Foul von gebremst. Den Freistoß aus 30m konnte Torspielerin Sandra Kluge gegen die tiefstehende Sonne gerade noch wegfausten.

Kurz danach war Arcangioli über Aussen durch, ihre Hereingabe verpasste die mitgelaufene Sara Reichel nur knapp. Bei einer Zufallschance für Weinberg musste Linda Koch per Grätsche mit vollem Einsatz 5m vor dem eigenen Tor klären. In der 57. ein weiterer Lattenkracher von Weinberg. Bei einigen gefährlichen Eckbällen hatte man Glück oder Anke Langwisch parierte glänzend. Weiter hatte man kaum Zugriff und der Tabellenführer agierte weiter fehlerlos. Als Ellen Riess am Flügel eingesetzt wurde kurvte sie nahezu unbehelligt in den Strafraum und traf unhaltbar ins lange Eck zum 1:0(67.). Kurz danach spielte Emelie Scheiner einen präzisen Ball auf Isabel Janischowsky, doch deren Heber klatschte nur an die Latte.

Man kam zwar noch zu Eckbällen, doch Maren Haberäcker machte in der 78. mit einem schönen Kopfballtor zum 2:0 den verdienten Sieg für den letztjährigen Staffelsieger klar. Abhaken und wieder nach vorne schauen auf die kommenden Aufgaben.



Es spielten: Langwisch, Heidt, Gajewski, Koch(84.Ilic), Schlipf(62.Claar), Demir, Janischowsky, Gillian Castor(53.Scheiner), Arcangioli, Schwahn, Reichel