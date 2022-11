SV Hegnach verliert 1:2 in der Frauen-Regionalliga beim FFC Wacker München.

10. Spieltag

FFC Wacker München - SV Hegnach 2:1 (1:0)

Erneut erfolglos blieb man auf der Bezirkssportanlage in Sendling und ärgerte sich hinterher über eine unnötige Niederlage. Der FFC von Beginn äußerst präsent und gleich mit 2 ihrer brandgefährlichen Eckbälle die man jedoch gut verteidigte. Nach schnellem Konter über Joy Castor verpassten Sara Reichel und Silvana Arcangioli die Hereingabe freistehend äußerst knapp. Nach Freistoßhereingabe von Linda Koch konnte Wacker Torspielerin Nicola Stadler den Schuß von Maike Bendfeld parieren. Eine nicht weit genug geklärte Ecke spielte Wacker nochmal hoch vors Tor wo man sich uneins war und es Annick Leischnig ermöglichte den Ball aus vollem Lauf volley ins Netz zu donnern zum 1:0 (25.).

Mit einer Glanzparade verhinderte SVH Torspielerin Anke Langwisch wenig später das 2:0. Dann wieder der SVH mit Torabschlüssen durch Isabel Schlipf, Sara Reichel und Amelie Schwahn jedoch ohne Erfolg genauso wie Wacker nach Freistoß Linda Koch den Ball im Gewühl gerade noch aus dem 5m Raum befördern kann. Wacker unterband mit vielen taktischen Fouls den Hegnacher Spielfluß. In der 40. aber leitete Sara Reichel im 16er weiter auf Joy Castor die dann aus 2m Stadler anschoß. Kurz nach der Pause versprang Sara Reichel am 2.Pfosten völlig frei eine präzise Hereingabe von Silvana Arcangioli. Leider konnte in der 55. Minute Wacker-Kapitänin Sonja Kolb eine Ecke zum 2:0 einköpfen.

Der SVH legte noch eine Schippe drauf um die drohende Niederlage abzuwenden. Als Silvana Arcangioli in hohem Tempo Stadler am Strafraumeck ausspielte donnerte Leana Ilic das Zuspiel aus 11m übers leere Tor in den sonnigen Herbsthimmel. Eine Ecke von Arcangioli köpfte Linda Koch denkbar knapp vorbei. Eine weitere Ecke verlängerte Isabel Schlipf per Kopf an die Unterkante der Latte. In der Nachspielzeit verkürzte dann Silvana Arcangioli mit ihrem 6.Saisontor doch noch auf 2:1. Zu mehr sollte es aber nicht reichen, dazu fehlte auch das nötige Spielglück. Wie in der Vorsaison auch fuhr man mit leeren Händen nach Hause.



Es spielten: A. Langwisch, Janischowsky (83. Claar), Schlipf, Schwahn, Gajewski, Koch, Bendfeld, Joy Castor, Arcangioli, Reichel, Rudolph (60. Ilic).

