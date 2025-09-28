SV Hegnach und SV Alberweiler top, TSV Frommern dreht auf

TSV Tettnang – Hegauer FV 4:1

Der TSV Tettnang präsentierte sich vor eigenem Publikum in glänzender Form. Alicia Serafini brachte ihr Team bereits in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit drehte Simone Birkle groß auf: Mit Treffern in der 63., 77. und 89. Minute sorgte sie mit einem Hattrick für klare Verhältnisse. Erst in der Nachspielzeit gelang Nina Sardu noch der Ehrentreffer für die Gäste aus Hegau.

SV Alberweiler – TSV Neuenstein 4:2

Vor 130 Zuschauern zeigte der SV Alberweiler eine starke Vorstellung. Melanie Geiselhart eröffnete in der 12. Minute das Torfestival, ehe Tamara Würstle mit einem Doppelpack in der 28. und 45. Minute auf 3:0 stellte. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Lorena Bürkle verkürzte in der 65. Minute, Sophie Gronbach brachte Neuenstein in der 76. Minute per Strafstoß sogar auf 3:2 heran. Jennifer Röding machte in der 84. Minute mit dem 4:2-Endstand jedoch alles klar.

SV Hegnach – SV Gottenheim 4:0

Ein souveräner Auftritt des SV Hegnach, der früh die Weichen stellte. Tuana Sentürk erzielte bereits in der 14. Minute das 1:0, ehe Eva Yara Werner mit einem Doppelschlag in der 31. und 36. Minute den Vorsprung ausbaute. Laura Greiner setzte mit ihrem Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Schlusspunkt zum 4:0.

1. FC Heidenheim – Zeller FV 6:2

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Heidenheim. Zwar brachte Sophia Fischer die Gäste in der 28. Minute in Führung, doch Ella Blücher (35.) und Svea Fleischmann (38.) drehten das Spiel. Noch vor der Pause glich Sophia Fischer mit ihrem zweiten Treffer (41.) erneut aus. Nach der Halbzeit übernahm der FCH jedoch das Kommando: Hannah Becker traf in der 49. Minute, Josephine Wild erhöhte mit einem Doppelpack in der 63. und 79. Minute auf 5:2. Verena Hörger setzte mit dem 6:2 in der 85. Minute den Schlusspunkt.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – FC Freiburg-St. Georgen 1:3

Die Gäste aus Freiburg erwischten den besseren Start, als Tamara Šmigić schon in der 10. Minute zur Führung traf. Zwar konnte Ema Kerqota nur vier Minuten später ausgleichen, doch in der zweiten Halbzeit sorgten Jule Bianchi (55.) und Maly Wallem (88.) für den verdienten 3:1-Erfolg der Freiburgerinnen.

Karlsruher SC II – 1. FC Mühlhausen 0:3

Der 1. FC Mühlhausen überraschte mit einem klaren Auswärtssieg. Luisa Wüst brachte ihr Team in der 29. Minute in Führung, ehe Luisa Weber (55.) und Sophia Zechmeister (73.) den Sieg mit ihren Treffern festigten. Der KSC-Nachwuchs fand keine Antwort und musste sich mit 0:3 geschlagen geben.