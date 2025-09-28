 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

SV Hegnach und SV Alberweiler top, TSV Frommern dreht auf

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

Verlinkte Inhalte

Frauen-Verbandsliga
Frauen-Oberliga BaWü
Karlsruhe II
Zell a. H.
TV Jebenhausen

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

TSV Tettnang – Hegauer FV 4:1
Der TSV Tettnang präsentierte sich vor eigenem Publikum in glänzender Form. Alicia Serafini brachte ihr Team bereits in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit drehte Simone Birkle groß auf: Mit Treffern in der 63., 77. und 89. Minute sorgte sie mit einem Hattrick für klare Verhältnisse. Erst in der Nachspielzeit gelang Nina Sardu noch der Ehrentreffer für die Gäste aus Hegau.

SV Alberweiler – TSV Neuenstein 4:2
Vor 130 Zuschauern zeigte der SV Alberweiler eine starke Vorstellung. Melanie Geiselhart eröffnete in der 12. Minute das Torfestival, ehe Tamara Würstle mit einem Doppelpack in der 28. und 45. Minute auf 3:0 stellte. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Lorena Bürkle verkürzte in der 65. Minute, Sophie Gronbach brachte Neuenstein in der 76. Minute per Strafstoß sogar auf 3:2 heran. Jennifer Röding machte in der 84. Minute mit dem 4:2-Endstand jedoch alles klar.

SV Hegnach – SV Gottenheim 4:0
Ein souveräner Auftritt des SV Hegnach, der früh die Weichen stellte. Tuana Sentürk erzielte bereits in der 14. Minute das 1:0, ehe Eva Yara Werner mit einem Doppelschlag in der 31. und 36. Minute den Vorsprung ausbaute. Laura Greiner setzte mit ihrem Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Schlusspunkt zum 4:0.

1. FC Heidenheim – Zeller FV 6:2
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Heidenheim. Zwar brachte Sophia Fischer die Gäste in der 28. Minute in Führung, doch Ella Blücher (35.) und Svea Fleischmann (38.) drehten das Spiel. Noch vor der Pause glich Sophia Fischer mit ihrem zweiten Treffer (41.) erneut aus. Nach der Halbzeit übernahm der FCH jedoch das Kommando: Hannah Becker traf in der 49. Minute, Josephine Wild erhöhte mit einem Doppelpack in der 63. und 79. Minute auf 5:2. Verena Hörger setzte mit dem 6:2 in der 85. Minute den Schlusspunkt.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – FC Freiburg-St. Georgen 1:3
Die Gäste aus Freiburg erwischten den besseren Start, als Tamara Šmigić schon in der 10. Minute zur Führung traf. Zwar konnte Ema Kerqota nur vier Minuten später ausgleichen, doch in der zweiten Halbzeit sorgten Jule Bianchi (55.) und Maly Wallem (88.) für den verdienten 3:1-Erfolg der Freiburgerinnen.

Karlsruher SC II – 1. FC Mühlhausen 0:3
Der 1. FC Mühlhausen überraschte mit einem klaren Auswärtssieg. Luisa Wüst brachte ihr Team in der 29. Minute in Führung, ehe Luisa Weber (55.) und Sophia Zechmeister (73.) den Sieg mit ihren Treffern festigten. Der KSC-Nachwuchs fand keine Antwort und musste sich mit 0:3 geschlagen geben.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Frauen-Verbandsliga Württemberg

SV Eutingen – VfB Stuttgart II 0:2
Vor 100 Zuschauern setzte sich der VfB Stuttgart II durch. Melisa Vural erzielte in der 18. Minute die Führung und legte in der 85. Minute nach, womit sie den verdienten Auswärtssieg für die Stuttgarterinnen perfekt machte.

TV Jebenhausen – VfL Sindelfingen Ladies 0:4
Die Gäste aus Sindelfingen bestimmten klar das Geschehen und feierten einen ungefährdeten 4:0-Sieg. Die Tore verteilten sich über die gesamte Partie.

SV Musbach – TSV Frommern 1:5
Der TSV Frommern dominierte auswärts nach Belieben. Laura Flohr brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, ehe Franziska Reiser per Strafstoß in der 35. Minute nachlegte. Vanessa Deisling erhöhte in der 66. Minute, und nur zwei Minuten später traf erneut Franziska Reiser zum 4:0. In der 85. Minute setzte Vanessa Deisling mit ihrem zweiten Treffer den nächsten Akzent. Zwar verkürzte Sarah Ungericht unmittelbar danach auf 1:5 (86.), doch am klaren Erfolg der Gäste änderte das nichts.

SV Jungingen – SGM Oppenweiler/Sulzbach 2:1
Ein spannendes Duell entwickelte sich in Jungingen. Nach dem Rückstand durch Charlette Sittner in der 48. Minute schlug Kim Scheible nur vier Minuten später zurück. Als alles auf ein Remis hindeutete, sorgte Corinna Konrad in der Nachspielzeit (90.+1) mit ihrem Treffer für einen umjubelten 2:1-Sieg des SV Jungingen.

1. FC Donzdorf – TV Derendingen 3:0
Ein Auftakt nach Maß für den 1. FC Donzdorf: Judith Schutte traf bereits in der 1. Minute zur Führung. Larissa Wiedmann baute den Vorsprung in der 58. Minute aus, ehe Luisa Reiser in der 72. Minute den 3:0-Endstand herstellte. Ein klarer Heimerfolg für Donzdorf, der die Partie früh auf die Siegerstraße brachte.

TSV Münchingen – SG Altheim 2:2
Der TSV Münchingen führte lange, doch am Ende teilten sich beide Teams die Punkte. Alexandra Kurzweg eröffnete in der 16. Minute, Lara Langanke erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0. Nach der Pause meldete sich Altheim zurück: Jessica Ganz traf in der 53. Minute, und kurz vor Schluss rettete Lina Straub mit ihrem Ausgleich in der 89. Minute das Remis für die Gäste.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 028.9.2025, 19:30 Uhr
redAutor