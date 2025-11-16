 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
SV Hegnach und FSV Waldebene trennen sich 1:1, VfB Stuttgart II top

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

TSV Tettnang – Zeller FV 4:1
Der TSV Tettnang feierte einen überzeugenden Heimsieg gegen den Zeller FV. Sandra Trautwein (9.) brachte die Gastgeberinnen früh auf Kurs, ehe Jana Erdle mit einem Doppelschlag (25., 35.) die Führung ausbaute. Nach der Pause kam Zell durch Elena Kiefer (63.) noch einmal heran, doch Laura Bader (90.+1) machte in der Nachspielzeit alles klar. Ein souveräner Erfolg für Tettnang, das über weite Strecken die bessere Spielanlage zeigte.

SV Hegnach – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:1
Ein intensives Spiel endete mit einer Punkteteilung. Silvana Arcangioli (41.) brachte Hegnach kurz vor der Pause in Führung, doch Lisa Schade (45.+3) glich noch vor dem Halbzeitpfiff aus. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams weitgehend, Torchancen blieben Mangelware. Ein Unentschieden, bei dem Einsatz und Kampfgeist stimmten.

Hegauer FV – FC Freiburg-St. Georgen 3:3
Ein spektakuläres Torfestival in der Hegauer Arena! Anna Maria Heß (10.) und Jasmina Sumser (22.) sorgten früh für eine komfortable 2:0-Führung. Doch Freiburg kämpfte sich zurück: Linnea Heuschert (32.) und Tamara Šmigić (57.) stellten auf 2:2. Jule Bianchi (82.) drehte die Partie sogar zugunsten der Gäste, ehe Joelle Tränkle (90.) in letzter Sekunde den Ausgleich erzielte. Ein mitreißendes Spiel, das keinen Sieger, aber viele Emotionen bot.

TSV Neuenstein – SV Gottenheim
Das Spiel wurde abgesagt.

1. FC Heidenheim – Karlsruher SC II 1:2
In einer umkämpften Partie setzte sich die Zweitvertretung des KSC knapp durch. Nach torloser erster Hälfte brachte Karen Goß (51.) die Gäste in Führung. Josephine Wild (79.) glich für Heidenheim aus, doch Lucia Lopez Maus (87.) erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer. Bitter für Heidenheim, das lange auf Augenhöhe agierte, am Ende aber ohne Punkt blieb.

SV Alberweiler – 1. FC Mühlhausen 2:1
Vor 90 Zuschauern sahen die Fans ein spannendes Spiel mit besserem Ende für Alberweiler. Diana Ringeis (23.) sorgte für die Führung, die Sophia Zechmeister (38.) für Mühlhausen ausglich. Nach der Pause erzielte Nina Seitz (51.) den entscheidenden Treffer. Alberweiler überzeugte mit starkem Teamgeist und sicherte sich so wichtige drei Punkte.

Frauen-Verbandsliga Württemberg

SV Eutingen – TSV Münchingen 3:2
Ein spannendes und umkämpftes Spiel endete mit einem knappen Heimsieg für den SV Eutingen. Lisa Baderschneider (5.) brachte ihr Team früh in Führung, doch die Gäste drehten die Partie durch Treffer von Meta Charlotte Mischke (18.) und Lara Zeitler (25.). Noch vor der Pause glich Marie Johner (37., Foulelfmeter) zum 2:2 aus. In der zweiten Halbzeit sorgte erneut Lisa Baderschneider (67.) mit ihrem zweiten Treffer des Tages für die Entscheidung. Eutingen zeigte eine starke Moral und verdiente sich die drei Punkte dank großer Entschlossenheit.

TV Jebenhausen – SG Altheim 1:3
Die SG Altheim entführte mit einer konzentrierten Vorstellung die Punkte aus Jebenhausen. Jessica Ganz (10.) brachte die Gäste früh in Führung, ehe Fabienne Fay (33.) ausglich. In einer intensiven Schlussphase schlug Altheim noch zweimal zu: Wieder war es Jessica Ganz (82., 90.+2), die mit einem Doppelpack den Sieg sicherte. Mit ihrer Effizienz vor dem Tor machte sie den Unterschied in einer lange offenen Begegnung.

TSV Frommern – TV Derendingen 1:0
Lange deutete alles auf ein torloses Remis hin, doch in der Nachspielzeit sorgte Chiara Belz (90.+2) für die späte Erlösung des TSV Frommern. Derendingen kämpfte tapfer, konnte aber die knappe Niederlage nicht mehr verhindern. Ein emotionaler Sieg für Frommern, der durch den späten Treffer doppelt wertvoll war.

SV Musbach – VfB Stuttgart II 1:4
Musbach startete mutig und ging durch Annica Rentschler (8.) früh in Führung. Doch der VfB II zeigte danach seine ganze Klasse: Pia Neuwirth (13., 40.) traf doppelt, Asia Di Lella (30.) und Licia Entenmann (84.) sorgten für den klaren Endstand. Trotz des frühen Rückstands blieb Stuttgart ruhig und drehte das Spiel souverän – ein klarer Auswärtssieg für die junge VfB-Elf.

SV Jungingen – 1. FC Donzdorf 2:2
Eine turbulente Schlussphase bescherte den Zuschauern ein dramatisches Remis. Clara Lorenz (64., 72.) brachte Jungingen mit einem Doppelpack komfortabel in Front, doch Donzdorf gab sich nicht geschlagen: Loreley Maier (79.) und Joana Bauer (90.+4) sorgten spät für den Ausgleich.

VfL Sindelfingen Ladies – SGM Oppenweiler/Sulzbach 2:0
Die Sindelfingerinnen zeigten eine starke Leistung und feierten einen Heimsieg. Sophie Köhler (6.) stellte früh die Weichen, und Johanna Buck (56.) erhöhte nach der Pause. Der VfL kontrollierte über weite Strecken das Geschehen und ließ defensiv kaum etwas zu – ein abgeklärter Auftritt, der drei Punkte brachte.

