SV Hegnach und FSV Waldebene trennen sich 1:1, VfB Stuttgart II top

TSV Tettnang – Zeller FV 4:1

Der TSV Tettnang feierte einen überzeugenden Heimsieg gegen den Zeller FV. Sandra Trautwein (9.) brachte die Gastgeberinnen früh auf Kurs, ehe Jana Erdle mit einem Doppelschlag (25., 35.) die Führung ausbaute. Nach der Pause kam Zell durch Elena Kiefer (63.) noch einmal heran, doch Laura Bader (90.+1) machte in der Nachspielzeit alles klar. Ein souveräner Erfolg für Tettnang, das über weite Strecken die bessere Spielanlage zeigte.

SV Hegnach – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:1

Ein intensives Spiel endete mit einer Punkteteilung. Silvana Arcangioli (41.) brachte Hegnach kurz vor der Pause in Führung, doch Lisa Schade (45.+3) glich noch vor dem Halbzeitpfiff aus. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams weitgehend, Torchancen blieben Mangelware. Ein Unentschieden, bei dem Einsatz und Kampfgeist stimmten.

Hegauer FV – FC Freiburg-St. Georgen 3:3

Ein spektakuläres Torfestival in der Hegauer Arena! Anna Maria Heß (10.) und Jasmina Sumser (22.) sorgten früh für eine komfortable 2:0-Führung. Doch Freiburg kämpfte sich zurück: Linnea Heuschert (32.) und Tamara Šmigić (57.) stellten auf 2:2. Jule Bianchi (82.) drehte die Partie sogar zugunsten der Gäste, ehe Joelle Tränkle (90.) in letzter Sekunde den Ausgleich erzielte. Ein mitreißendes Spiel, das keinen Sieger, aber viele Emotionen bot.

TSV Neuenstein – SV Gottenheim

Das Spiel wurde abgesagt.

1. FC Heidenheim – Karlsruher SC II 1:2

In einer umkämpften Partie setzte sich die Zweitvertretung des KSC knapp durch. Nach torloser erster Hälfte brachte Karen Goß (51.) die Gäste in Führung. Josephine Wild (79.) glich für Heidenheim aus, doch Lucia Lopez Maus (87.) erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer. Bitter für Heidenheim, das lange auf Augenhöhe agierte, am Ende aber ohne Punkt blieb.

SV Alberweiler – 1. FC Mühlhausen 2:1

Vor 90 Zuschauern sahen die Fans ein spannendes Spiel mit besserem Ende für Alberweiler. Diana Ringeis (23.) sorgte für die Führung, die Sophia Zechmeister (38.) für Mühlhausen ausglich. Nach der Pause erzielte Nina Seitz (51.) den entscheidenden Treffer. Alberweiler überzeugte mit starkem Teamgeist und sicherte sich so wichtige drei Punkte.