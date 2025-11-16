SV Hegnach und FSV Waldebene trennen sich 1:1, VfB Stuttgart II top

SV Eutingen – TSV Münchingen 3:2
Ein spannendes und umkämpftes Spiel endete mit einem knappen Heimsieg für den SV Eutingen. Lisa Baderschneider (5.) brachte ihr Team früh in Führung, doch die Gäste drehten die Partie durch Treffer von Meta Charlotte Mischke (18.) und Lara Zeitler (25.). Noch vor der Pause glich Marie Johner (37., Foulelfmeter) zum 2:2 aus. In der zweiten Halbzeit sorgte erneut Lisa Baderschneider (67.) mit ihrem zweiten Treffer des Tages für die Entscheidung. Eutingen zeigte eine starke Moral und verdiente sich die drei Punkte dank großer Entschlossenheit.
TV Jebenhausen – SG Altheim 1:3
Die SG Altheim entführte mit einer konzentrierten Vorstellung die Punkte aus Jebenhausen. Jessica Ganz (10.) brachte die Gäste früh in Führung, ehe Fabienne Fay (33.) ausglich. In einer intensiven Schlussphase schlug Altheim noch zweimal zu: Wieder war es Jessica Ganz (82., 90.+2), die mit einem Doppelpack den Sieg sicherte. Mit ihrer Effizienz vor dem Tor machte sie den Unterschied in einer lange offenen Begegnung.
TSV Frommern – TV Derendingen 1:0
Lange deutete alles auf ein torloses Remis hin, doch in der Nachspielzeit sorgte Chiara Belz (90.+2) für die späte Erlösung des TSV Frommern. Derendingen kämpfte tapfer, konnte aber die knappe Niederlage nicht mehr verhindern. Ein emotionaler Sieg für Frommern, der durch den späten Treffer doppelt wertvoll war.
SV Musbach – VfB Stuttgart II 1:4
Musbach startete mutig und ging durch Annica Rentschler (8.) früh in Führung. Doch der VfB II zeigte danach seine ganze Klasse: Pia Neuwirth (13., 40.) traf doppelt, Asia Di Lella (30.) und Licia Entenmann (84.) sorgten für den klaren Endstand. Trotz des frühen Rückstands blieb Stuttgart ruhig und drehte das Spiel souverän – ein klarer Auswärtssieg für die junge VfB-Elf.
SV Jungingen – 1. FC Donzdorf 2:2
Eine turbulente Schlussphase bescherte den Zuschauern ein dramatisches Remis. Clara Lorenz (64., 72.) brachte Jungingen mit einem Doppelpack komfortabel in Front, doch Donzdorf gab sich nicht geschlagen: Loreley Maier (79.) und Joana Bauer (90.+4) sorgten spät für den Ausgleich.
VfL Sindelfingen Ladies – SGM Oppenweiler/Sulzbach 2:0
Die Sindelfingerinnen zeigten eine starke Leistung und feierten einen Heimsieg. Sophie Köhler (6.) stellte früh die Weichen, und Johanna Buck (56.) erhöhte nach der Pause. Der VfL kontrollierte über weite Strecken das Geschehen und ließ defensiv kaum etwas zu – ein abgeklärter Auftritt, der drei Punkte brachte.