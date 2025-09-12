SV Hegnach startet mit einem Heimspiel in die Oberliga-Saison

Endlich geht es wieder um Punkte. Zum Saisonstart ist das badische Team aus der Nähe von Sinsheim/Walldorf zu Gast. Der 1. FC Mühlhausen hat sich im 2. Jahr nach dem Aufstieg stabilisiert und wurde Vierter. Mit starken Neuzugängen wie Johanna Lackus (KSC) und Joleen König(Carl Zeiss Jena) sowie Luisa Wüst und Maren Geschwill (TSV Neuenstein) will das Team von Trainerin Franziska Groß erneut vorne mitspielen. Beste Torschützin war Kapitänin Sophia Zechmeister. Beim SVH muß man abwarten, wer auflaufen kann. Das Ziel ist, auf jeden Fall mit 3 Punkten für einen positiven Start zu sorgen.