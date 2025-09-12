Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
– Foto: Stefan Diehl
SV Hegnach startet mit einem Heimspiel in die Oberliga-Saison
Endlich geht es wieder um Punkte. Zum Saisonstart ist das badische Team aus der Nähe von Sinsheim/Walldorf zu Gast. Der 1. FC Mühlhausen hat sich im 2. Jahr nach dem Aufstieg stabilisiert und wurde Vierter. Mit starken Neuzugängen wie Johanna Lackus (KSC) und Joleen König(Carl Zeiss Jena) sowie Luisa Wüst und Maren Geschwill (TSV Neuenstein) will das Team von Trainerin Franziska Groß erneut vorne mitspielen. Beste Torschützin war Kapitänin Sophia Zechmeister. Beim SVH muß man abwarten, wer auflaufen kann. Das Ziel ist, auf jeden Fall mit 3 Punkten für einen positiven Start zu sorgen.