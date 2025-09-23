SV Hegnach siegt deutlich

Frauen 1 Oberliga

2.Spieltag FC Freiburg St.Georgen - SV Hegnach I 1:5(0:1)

Beim amtierenden Pokalsieger Südbaden siegte man nach starker Leistung auch in der Höhe verdient und vergab sogar noch einen höheren Sieg. Ein Start Maß gab zusätzlich AUftrieb. Bereits in der 9.Minute schoß Silvana Arcangioli einen Freistoß aus zentraler Position unhaltbar in den oberen Torwinkel zum 0:1. Leider konnten in der Folge Heidi Klatt und Silvana Arcangioli fatale Fehlpässe der Freiburger Hintermannschaft nicht zum 2.Tor nutzen. Nach starker Vorabeit von Heidi Klatt und Christina Koutsiofiti schoß Mercy McDonald den Ball völlig frei stehend drüber. Zwar gelang dem FC ein Tor doch zählte dies nicht wegen Abseits. Nach der Pause drehte man dann so richtig auf. Nach Zuspiel versenkte die eingewechselte Eva Werner den Ball aus 25m sehenswert im oberen Toreck zum 0:2(51.). Nur wenig später köpfte Linda Koch eine Ecke von Silvana Arcangioli zum 0:3(65.) ein. Sehenswert auch das 0:4(76.) als Silvana Arcangioli eine Flanke von Eva Werner volley aus der Drehung ins Tor schoß. Bei weiteren guten Chancen von Silvana Arcangioli 2x , Eva Werner 2x und Julia Brückner lagen weitere Tore in der Luft. Nachdem eine Arcangioli-Ecke an den Pfosten klatschte war es schließlich Eva Werner die den Ball im Getümmel über die Linie zum 0:5(81.) schob. Nur ein kleiner Schönheitsfehler war das Tor zum 1:5(95.) durch einen Aufsetzer von Hannah Pfändler. So kann es weitergehen.

Es spielten: Pawlowski, Killi, Shala, Koch(85.Nossek), Hofmann, Klatt(82.Brückner), Arcangioli, Göktas(46.Greiner), Sentürk, Mercy Atutononu McDonald(63.Faith Atutononu McDonald), Koutsiofiti(46. Werner)