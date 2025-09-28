SV Hegnach setzt Serie fort

3.Spieltag SV Hegnach - SV Gottenheim 4:0(4:0)

Man legte schwungvoll los und schon in der 11.Minute zwang Tuana Sentürk Gästetorspielerin Leonie Landmann zu einer Parade. Wenig später setzte sich Tuana Sentürk energisch durch, erneute tolle Parade doch Sentürk setzte nach und köpfte zum 1:0(15.) ein. Bei einer Kopfballverlängerung von Silvana Arcangioli Richtung eigenes Tor war Laura Pawlowski zur Stelle und hielt den BAll fest. Auch in der 29. starke Parade von Landmann bei einem verdeckten Schuß von Mercy Mc Donald. Riesenchance für Eva Werner in der 34. nachdem ein Schuß von Arcangioli durchrutschte und Werner aus 5m daneben schoß. Besser machte es Eva Werner in der 33.Minute als sie bei einen von Landmann abermals stark gehaltenen Schuß schnell reagierte und den Ball aus spitzem Winkel zum 2:0 einschoß. Bei einem Freistoß von Silvana Arcangioli verhinderte erneut Leonie Landmann mit starker Parade ein Gegentor. Wunderbar von Heidi Klatt aufgelegt behielt Eva Werner alleine vorm Tor die Neven und schob zum 3:0 ein. In der Nachspielzeit staubte Laura Greiner nach einer Ecke zum 4:0 ab. In der 2.Hälfte trafen Silvana Arcangioli und Christina Kuotsifiti die Latte, Tuana Sentürk nur den Pfosten, so daß es keine weiteren Tore in Hälfte zwei gab. Mit 3 Siegen und 9 Punkten kann man den Start als gelungen bezeichnen. Wer hätte das gedacht.

Es spielten: Pawlowski, Killi(80.Nossek), Shala, Koch, Hofmann, Klatt(82.Omanovic), Arcangioli, Greiner(55.Faith Atutononu McDonald), Sentürk(73.Kuotsifiti), Mercy Atutononu McDonald(64.Göktas), Werner