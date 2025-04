SV Hegnach ohne Chance beim Tabellenzweiten

Auch in der 13.verteidigte man nicht konsequent, nach weiter Flanke staubte Tala Mia Winter nach verunglücktem Torschuß von Nadine Bitzer ungehindert zum 1:0 ab. Mit zunehmender Spieldauer war man besser am Gegner dran und verteidgte die vielen TSG Ecken gut, Entlastung nach vorne gab es aber keine. In der 32. verhinderte man die Flanke von Sophia Gerber nicht, die einlaufende Nadine Bitzer köpfte zum 2:0 ein. Bei einem platzierten Schuß von Winter konnte Ana Oliveira stark parieren. In der 65. dann mal ein Hegnacher Angriff, doch war Tuana Sentürk gegen 3 auf verlorenem Posten. Kurz danach Freistoß durch Linda Koch, doch TSG Torfrau Romy Bräutigam hatte aufgepasst. Bis zur 75.Minute gelang der TSG erstaunlicherweise trotz drückender Überlegenheit keine zwingende Torchance. Als man 2x klärte bzw blockte hämmerte Ann-Sophie Braun den Ball aus 16m doch ins Netz zum 3:0. Den Endstand zum 4:0 in der 81. besorgte die völlig freistehende Sara Sahiti ebenfalls mit einem platzierten Schuß aus 14m ins lange Eck. Kein Eckball, keine echte Torchance, keine gelbe, keine Verletzte so könnte man das Spiel zusammenfassen. Abhaken und die freien Ostertage genießen bevor es am 27.4. zuhause gegen den übermächtigen Tabellenführer VFB Stuttgart geht.