SV Hegnach muss zum VfB Stuttgart II

2. Runde WFV Pokal VFB Stuttgart II - SV Hegnach I Sonntag 07.09 11:00 Uhr Kunstrasen Obertürkheim



Diesmal will man es besser machen als bei der 0:1 Niederlage 2024. Der VFB II vom Kader her eher gehobenes Oberliga Niveau mit vielen starken Spielerinnen die auch schon im Kader des VFB I waren. Also eine hohe Hürde für den SVH der allerdings bisher in allen Testspielen incl. Pokal 1.Runde ungeschlagen ist. Man darf gespannt sein. Ebenso gibt es ein Wiedersehen mit den ehemaligen Hegnacher Spielerinnen Lola Hofferbert, Pia Neuwirth, Laura Heldt und Joy Castor.