SV Hegnach muss zum SV Frauenbiburg Spiel in der Frauen-Regionalliga steht an.

Der SV Hegnach tritt in der Frauen-Regionalliga beim SV Frauenbiburg an. Hier ist der Hegnacher Vorbericht:

13. Spieltag SV Frauenbiburg - SV Hegnach Sonntag 04.12.22 11:00 Uhr Kunstrasen Dingolfing Isar-Waldstadion



Kurz vor Weihnachten muß man noch den Rückrundenstart im letzten Spiel des Jahres absolvieren. Man gastiert beim noch sieglosen Vorletzten, diesmal auf Kunstrasen im Isar-Wald-Stadion in Dingolfing da der Hauptplatz in Frauenbiburg nicht mehr bespielbar ist. Unterschätzen sollte man die Niederbayerinnen aber nicht. Erneut reist man bereits am Vortag die 321km an. Die starke Vorrundenbilanz möchte man natürlich gerne weiter ausbauen. Mit 31 Toren der beste Angriff der Liga, nur 8 Gegentore bei 7x Zu Null in 12 Spielen, alle Heimspiele gewonnen.

Mit Sara Reichel und Silvana Arcangioli stellt man ein Duo an der Spitze der Torjägerliste. Erfreulicherweise steht man auch in der Fairnesstabelle auf Platz 1. Dies sind Fakten dafür, daß das Team von Trainer Niko Koutroubis in der 2.Regionalliga-Saison nochmals einen Schritt nach vorne gemacht hat. Seit dem 25.6 war man im Spiel+Trainingsbetrieb und geht nach dem Spiel bis zum 09.01.23 in die mehr als wohlverdiente Winterpause. Allergrößten Respekt was die Hegnacher Mädels in den zurückliegenden Monaten Tolles geleistet haben.