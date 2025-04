SV Hegnach landet zweiten Heimsieg in Folge

Bei bestem Fußballwetter empfing man die weit angereisten Gäste aus Hof zum Kellerduell. Vom Anpfiff weg entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie. Die ersten Chancen hatten Hannah Engel und Silvana Arcangioli. Die Gäste verteidigten kompromisslos, so daß es zunächst kein Durchkommen gab. Leider leistete man sich in der 23.Minute beim Spielaufbau aus deme igenen Strafraum eine Fehlerkette so daß Hofs Isabell Kastner völlig frei nur noch zum 0:1 einschieben musste.

Es dauerte nur bis zur 30. Minute ehe Hegnach der Ausgleich gelang. Nach Freistoß von Linda Koch verlängerte Aliki Dimopoulou den Ball technisch gekonnt per Drop-Kick ins Netz zum 1:1. Bis zur Pause blieb es zerfahren und hektisch. Hegnach nach dem Wechsel besser strukturiert und mit viel Willensstärke. In der 50.zwang Silvana Arcangioli Gästetorspielerin Linda Kauffmann zu einer Glanzparade im kurzen Eck. In der 64. erkämpfte sich Silvana Arcangioli am Flügel mit vollem Einsatz den Ball zurück und ihre Flanke glitt Kauffmann durch die Hände so daß die mitgelaufene Tuana Sentürk nur noch zum 2:1 einköpfen musste.

Die endgültige Entscheidung nach 81 Minuten als eine weite Flanke aus dem Halbfeld Silvana Arcangioli erreichte die eiskalt zum 3:1 abschloß. Kurz danach holte sie auch eine Ecke raus die sie vors Tor spielte. Beim Kopfball von Linda Koch an die Latte reagierte Lola Hofferbert am Schnellsten und grätschte den Abpraller zum 4:1 über die Linie. Fast noch ein 5.Tor doch der Weitschuss von Lucy Claar strich knapp drüber. Durch den zweiten Heimsieg in Folge schraubte man das Punktekonto auf 10 und klettert einen Platz hoch. In den verbleibenden Spielen trifft man allerdings nur noch auf die Top 5 der Liga.