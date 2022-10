SV Hegnach landet einen knappen Heimsieg 2:1 in der Frauen-Regionalliga gegen den SC Opel Rüsselsheim.

Entsprechend schlecht startete man in das Spiel gegen das munter aufspielende Schlußlicht um Polizei-Europameisterin Meike Weber. Es dauerte 20 Minuten bis Gina Rilling eine Flanke volley nahm und das Gästetor denkbar knapp verfehlte. Als Gillian Castor über Außen durch war, scheiterte sie an der glänzend reagierenden SCO Torspielerin Annika Peschke. Ein Weitschuß von SC-Spielführerin Lorena Bernadie flog knapp vorbei. Erneut packte Peschke im Rauslaufen energisch gegen Castor zu. In der Folge nahm sie regelwidrig 2x den Ball auf. Den indirekten Freistoß im 16er schoß Sara Reichel absichtlich daneben. Leider hat die Schiedsrichterin die Fair-Play-Aktion nicht erwähnt. In der Folge blieb auch bei einigen taktischen Fouls der gelbe Karton stecken. In der 38. Minute musste Rüsselsheims Selena Botthof mit Handverletzung ins Krankenhaus.

Trotz Handspiels der zu Boden gehenden Lisa Schmitz lief die Hegnacher Aktion weiter, Maike Bendfeld bediente die eingewechselte Silvana Arcangioli, die den Ball mit rechts in den rechten Torwinkel zum 1:0(52.) schlenzte. Nach Hereingabe von Sara Reichel schoß Gina Rilling freistehend daneben. Auch in der 65. schoß Gina Rilling nach Vorarbeit von Silvana Arcangioli aus wenigen Metern nur in die Arme von Annika Peschke. Mit einem platzierten Weitschuß in den linke Torwinkel erhöhte Sara Reichel auf 2:0. Die Gäste gaben jedoch nie auf und kämpften ballsicher weiter. In der 85. nutzte Sarah Sieber einen Abpraller im Nachsetzen per Kopf zum 2:1. Der SVH brachte den wichtigen Sieg aber über die Zeit und hat nun bereits 17 Punkte vor den kommenden schweren Aufgaben gesammelt.



Es spielten: Langwisch, Heidt, Gajewski, Schlipf, Janischowsky, Gillian Castor (51. Arcangioli/78. Ilic), Schwahn, Rudolph, Bendfeld, Reichel, Rilling (86. Claar).

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwazwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.