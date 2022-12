SV Hegnach landet einen klaren Sieg 6:0 in der Frauen-Regionalliga beim SV Frauenbiburg.

SV Frauenbiburg - SV Hegnach 0:6 (0:3)

Zum Rückrundenauftakt und gleichzeitigen Jahresabschluß gastierte man im niederbayerischen Dingolfing. Bereits am Vortag angereist zeigte man auf dem Kunstrasen des Isarwald Stadions nochmals viel Spielfreude und eine fokussierte Leistung. Vom Anpfiff weg ließ man Ball und Gegner laufen und nach 3 Minuten hätte es schon 0:1 stehen können, doch Joy Castor traf den Ball nach Vorlage von Sara Reichel nicht richtig. In der 24.Minute ein Spielzug wie aus dem Lehrbuch, nach Paß von Gina Rilling in die Gasse spielte Silvana Arcangioli im Strafraum quer und Joy Castor schoß den Ball unhaltbar unter die Latte zum 0:1 ein.

Wenig später steckte Sara Reichel zentral auf engstem Raume durch auf Silvana Arcangioli die knapp vor der herauseilenden Torspielerin den Ball zum 0:2 über die Linie grätschte. Dann parierte Weinhändler im Tor des SVF im kurzen Eck stark gegen Isabel Schlipf. Nach Fehlpaß der Gastgeberinnen gings dann ganz schnell. Den Pfostenschuß von Gina Rilling schnappte sich Sara Reichel und legte ab auf Silvana Arcangioli die am 2.Pfosten lauerte und zum 0:3 einschob. In der 45. der erste Schuß aufs Hegnacher Tor von Nina Penzkofer. Auch in der 2.Halbzeit ließ man nicht nach und drückte aufs Tempo. In der 55. spielte Silvana Arcangioli nach Diagonalball auf Sara Reichel, doch deren Schuß aus kurzer Distanz wehrte Weinhändler mit starken Reflex zur Ecke ab. Diese spielte Silvana Arcangioli hoch vors Tor wo Gina Rilling am langen Eck zum 0:4 in den Torwinkel einköpfte.

Abermals schneller Angriff über Außen und Joy Castor schloß nach Zuspiel von Arcangioli zum 0:5(64.) ab. Als die eingewechselte Emelie Scheiner an der Aussenbahn den Ball behaupten konnte spielte sie zu Gina Rilling deren Flanke Sara Reichel als unerreichbare Bogenlampe zum 0:6 ins Netz köpfte. Fast wäre Emelie Scheiner das 7.Hegnacher Tor gelungen, doch traf sie nach Vorlage von Gillian Castor aus der Nahdistanz nur das Aussennetz. Mit 3 weiteren Zähler begab man sich auf die weite Heimreise und freut sich nun auf eine erholsame Winterpause.



Es spielten: A. Langwisch, Janischowsky, Schlipf (60. Heidt), Claar, Gajewski, Bendfeld, Arcangioli (76. Scheiner), Reichel, Rudolph (69. Traorè), Joy Castor (76. Gillian Castor), Rilling



Pause vom 05.12.22-08.01.23

Trainingsstart 09.01.23

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login