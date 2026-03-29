SV Hegnach jubelt, TSV Neuenstein top, Jungingen glänzt, Spielwertung

TSV Neuenstein – FC Freiburg-St. Georgen 5:0

In Neuenstein erlebten die Zuschauer eine einseitige Partie, in der die Weichen für den Heimsieg bereits in der Anfangsphase gestellt wurden. Die Gastgeberinnen zeigten sich vor dem Tor äußerst entschlossen und ließen dem FC Freiburg-St. Georgen kaum Raum zur Entfaltung. Den Torreigen eröffnete Charlotte Giehl bereits in der 6. Minute. Bevor die Gäste eine Antwort finden konnten, erhöhte Laura Adler in der 13. Minute auf 2:0. Nur drei Minuten später sorgte Sophie Gronbach (16.) für das 3:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Noch vor der halben Stunde markierte Lorena Bürkle (27.) das 4:0, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Im zweiten Durchgang kontrollierte Neuenstein das Geschehen souverän. Den Schlusspunkt unter diese dominante Vorstellung setzte Edona Ymeri in der 77. Minute zum 5:0-Endstand.

Zeller FV – SV Gottenheim 0:2

In einer lange Zeit offenen und hart umkämpften Begegnung bewies der SV Gottenheim im zweiten Durchgang den längeren Atem. Die erste Halbzeit war geprägt von taktischer Disziplin auf beiden Seiten, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel übernahm jedoch eine Spielerin die Hauptrolle: Leni Kaufmann brachte die Gäste in der 54. Minute mit 0:1 in Führung. Der Zeller FV bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch die Defensive der Gottenheimerinnen stand stabil. In der 69. Minute war es erneut Leni Kaufmann, die mit ihrem zweiten Treffer des Tages auf 0:2 erhöhte. In der Schlussphase verteidigte der SV Gottenheim den Vorsprung konzentriert und entführte damit drei wertvolle Punkte aus Zell.

SV Hegnach – TSV Tettnang 4:1

Der SV Hegnach feierte einen am Ende deutlichen Heimsieg, musste jedoch zunächst einen Rückschlag wegstecken. Der TSV Tettnang fand gut in die Partie und ging in der 33. Minute durch Alica Reiner mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Heimmannschaft ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Linda Koch erzielte in der 40. Minute den psychologisch wichtigen Ausgleich zum 1:1-Pausenstand. Nach dem Wiederanpfiff steigerte sich Hegnach merklich und drehte das Spiel in der 64. Minute durch Heidi Janika Klatt zum 2:1. Tettnang versuchte gegenzuhalten, doch in der Schlussviertelstunde machte Hegnach alles klar. Eva Yara Werner (78.) und Silvana Arcangioli (88.) schraubten das Ergebnis auf 4:1 hoch und besiegelten damit den Heimerfolg.

Hegauer FV – 1. FC Mühlhausen 1:0

In einer defensiv geprägten und bis zum Schluss spannenden Partie gab am Ende ein einziger Moment den Ausschlag. Sowohl der Hegauer FV als auch der 1. FC Mühlhausen legten großen Wert auf eine stabile Grundordnung, wodurch Torchancen über weite Strecken Mangelware blieben. Das erlösende Tor für die Gastgeberinnen fiel nach einer Stunde Spielzeit: Mia Blum markierte in der 61. Minute das 1:0. In der verbleibenden halben Stunde versuchte Mühlhausen alles, um den Ausgleich zu erzwingen, biss sich aber am leidenschaftlich verteidigenden Abwehrriegel der Hegauerinnen die Zähne aus. So blieb es beim knappen Arbeitssieg für die Heimelf, die für ihren Kampfgeist belohnt wurde.

SV Alberweiler – Karlsruher SC II 4:3

Ein wahres Spektakel mit wechselnden Führungen bekamen die 120 Zuschauer in Alberweiler geboten. Die Gastgeberinnen erwischten einen Blitzstart und führten durch Tore von Tamara Würstle (18.) und Nina Seitz (19.) bereits früh mit 2:0. Doch der KSC II bewies eine enorme Moral und kämpfte sich zurück. Karen Goß (40.) erzielte den Anschluss, bevor Runa Kreutzer (50.) und Milica Kuburovic (64.) die Partie komplett zum 2:3 drehten. In dieser hochemotionalen Phase bewies Alberweiler jedoch Nehmerqualitäten. Erneut war es Tamara Würstle, die in der 73. Minute zum 3:3 ausglich. Das glücklichere Ende in diesem turbulenten Schlagabtausch hatte die Heimelf für sich: Lara Kutscher erzielte in der 76. Minute den 4:3-Siegtreffer in einem Spiel, das bis zur letzten Sekunde an den Nerven zerrte.

1. FC Heidenheim – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:2

Der 1. FC Heidenheim erlebte einen denkbar schlechten Start in die Partie gegen den FSV Waldebene Stuttgart Ost. Bereits in der 1. Minute nutzte Ema Kerqota eine Unkonzentriertheit der Heidenheimerinnen und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Von diesem frühen Schock erholten sich die Gastgeberinnen nur schwer. Zwar bemühte sich Heidenheim im weiteren Verlauf um Spielkontrolle, doch die Stuttgarterinnen agierten defensiv äußerst diszipliniert und lauerten auf ihre Chancen. In der 68. Minute sorgte Franka Zimmerer mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Heidenheim warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte die drohende Heimniederlage gegen die effektiven Gäste jedoch nicht mehr abwenden.