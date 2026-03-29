SV Hegnach jubelt, TSV Neuenstein top, Jungingen glänzt, Spielwertung

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.
TSV Neuenstein – FC Freiburg-St. Georgen 5:0
In Neuenstein erlebten die Zuschauer eine einseitige Partie, in der die Weichen für den Heimsieg bereits in der Anfangsphase gestellt wurden. Die Gastgeberinnen zeigten sich vor dem Tor äußerst entschlossen und ließen dem FC Freiburg-St. Georgen kaum Raum zur Entfaltung. Den Torreigen eröffnete Charlotte Giehl bereits in der 6. Minute. Bevor die Gäste eine Antwort finden konnten, erhöhte Laura Adler in der 13. Minute auf 2:0. Nur drei Minuten später sorgte Sophie Gronbach (16.) für das 3:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Noch vor der halben Stunde markierte Lorena Bürkle (27.) das 4:0, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Im zweiten Durchgang kontrollierte Neuenstein das Geschehen souverän. Den Schlusspunkt unter diese dominante Vorstellung setzte Edona Ymeri in der 77. Minute zum 5:0-Endstand.
Zeller FV – SV Gottenheim 0:2
In einer lange Zeit offenen und hart umkämpften Begegnung bewies der SV Gottenheim im zweiten Durchgang den längeren Atem. Die erste Halbzeit war geprägt von taktischer Disziplin auf beiden Seiten, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel übernahm jedoch eine Spielerin die Hauptrolle: Leni Kaufmann brachte die Gäste in der 54. Minute mit 0:1 in Führung. Der Zeller FV bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch die Defensive der Gottenheimerinnen stand stabil. In der 69. Minute war es erneut Leni Kaufmann, die mit ihrem zweiten Treffer des Tages auf 0:2 erhöhte. In der Schlussphase verteidigte der SV Gottenheim den Vorsprung konzentriert und entführte damit drei wertvolle Punkte aus Zell.
SV Hegnach – TSV Tettnang 4:1
Der SV Hegnach feierte einen am Ende deutlichen Heimsieg, musste jedoch zunächst einen Rückschlag wegstecken. Der TSV Tettnang fand gut in die Partie und ging in der 33. Minute durch Alica Reiner mit 0:1 in Führung. Die Antwort der Heimmannschaft ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Linda Koch erzielte in der 40. Minute den psychologisch wichtigen Ausgleich zum 1:1-Pausenstand. Nach dem Wiederanpfiff steigerte sich Hegnach merklich und drehte das Spiel in der 64. Minute durch Heidi Janika Klatt zum 2:1. Tettnang versuchte gegenzuhalten, doch in der Schlussviertelstunde machte Hegnach alles klar. Eva Yara Werner (78.) und Silvana Arcangioli (88.) schraubten das Ergebnis auf 4:1 hoch und besiegelten damit den Heimerfolg.
Hegauer FV – 1. FC Mühlhausen 1:0
In einer defensiv geprägten und bis zum Schluss spannenden Partie gab am Ende ein einziger Moment den Ausschlag. Sowohl der Hegauer FV als auch der 1. FC Mühlhausen legten großen Wert auf eine stabile Grundordnung, wodurch Torchancen über weite Strecken Mangelware blieben. Das erlösende Tor für die Gastgeberinnen fiel nach einer Stunde Spielzeit: Mia Blum markierte in der 61. Minute das 1:0. In der verbleibenden halben Stunde versuchte Mühlhausen alles, um den Ausgleich zu erzwingen, biss sich aber am leidenschaftlich verteidigenden Abwehrriegel der Hegauerinnen die Zähne aus. So blieb es beim knappen Arbeitssieg für die Heimelf, die für ihren Kampfgeist belohnt wurde.
SV Alberweiler – Karlsruher SC II 4:3
Ein wahres Spektakel mit wechselnden Führungen bekamen die 120 Zuschauer in Alberweiler geboten. Die Gastgeberinnen erwischten einen Blitzstart und führten durch Tore von Tamara Würstle (18.) und Nina Seitz (19.) bereits früh mit 2:0. Doch der KSC II bewies eine enorme Moral und kämpfte sich zurück. Karen Goß (40.) erzielte den Anschluss, bevor Runa Kreutzer (50.) und Milica Kuburovic (64.) die Partie komplett zum 2:3 drehten. In dieser hochemotionalen Phase bewies Alberweiler jedoch Nehmerqualitäten. Erneut war es Tamara Würstle, die in der 73. Minute zum 3:3 ausglich. Das glücklichere Ende in diesem turbulenten Schlagabtausch hatte die Heimelf für sich: Lara Kutscher erzielte in der 76. Minute den 4:3-Siegtreffer in einem Spiel, das bis zur letzten Sekunde an den Nerven zerrte.
1. FC Heidenheim – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:2
Der 1. FC Heidenheim erlebte einen denkbar schlechten Start in die Partie gegen den FSV Waldebene Stuttgart Ost. Bereits in der 1. Minute nutzte Ema Kerqota eine Unkonzentriertheit der Heidenheimerinnen und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Von diesem frühen Schock erholten sich die Gastgeberinnen nur schwer. Zwar bemühte sich Heidenheim im weiteren Verlauf um Spielkontrolle, doch die Stuttgarterinnen agierten defensiv äußerst diszipliniert und lauerten auf ihre Chancen. In der 68. Minute sorgte Franka Zimmerer mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Heidenheim warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte die drohende Heimniederlage gegen die effektiven Gäste jedoch nicht mehr abwenden.
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TSV Frommern – SG Altheim 1:3
In Frommern bekamen die Zuschauer eine Partie zu sehen, in der die Gäste aus Altheim vor allem in den entscheidenden Phasen kühleren Kopf bewahrten. Lange Zeit begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, doch kurz vor dem Pausenpfiff in der 39. Minute gelang Sandra Kottmann der Führungstreffer für die SG Altheim. Dieser psychologische Vorteil wurde unmittelbar nach dem Seitenwechsel ausgebaut, als Jessica Ganz in der 51. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 0:2 verwandelte. Der TSV Frommern bewies jedoch Moral und kam durch Jana Schwaner (58.) schnell zum Anschlusstreffer, was die Hoffnung bei der Heimelf neu entfachte. In der Schlussphase drängte Frommern auf den Ausgleich, wurde aber in der 81. Minute durch Chantal Fath eiskalt erwischt. Mit dem 1:3 war die Vorentscheidung gefallen, und Altheim entführte drei wichtige Punkte.
TV Jebenhausen – TSV Münchingen 4:1
Die Zuschauer in Jebenhausen erlebten eine beeindruckende Galavorstellung von Sabrina Mulke, die die erste Halbzeit fast im Alleingang entschied. Bereits in der 5. Minute brachte sie die Gastgeberinnen in Führung und legte in der 22. Minute das 2:0 nach. Kurz vor dem Halbzeitpfiff krönte sie ihre Leistung mit dem dritten Treffer in der 43. Minute und sorgte damit für eine komfortable Pausenführung. Münchingen gab sich im zweiten Durchgang nicht kampflos geschlagen und erzielte in der 69. Minute durch Lara Zeitler das 3:1. Die Hoffnung auf eine späte Wende hielt bis tief in die Nachspielzeit an, ehe Erja Bredow in der 94. Minute den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte und den Heimsieg der Jebenhausenerinnen perfekt machte.
SV Eutingen – 1. FC Donzdorf 3:2
Vor 50 Zuschauern entwickelte sich in Eutingen eine hochemotionale Begegnung, die bis zur letzten Sekunde an den Nerven zerrte. Donzdorf erwischte den besseren Start und ging früh durch Larissa Wiedmann (8.) in Führung. Die Antwort der Eutingerinnen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Isabella Hartig glich bereits in der 16. Minute aus. Im zweiten Durchgang wurde die Partie maßgeblich durch Strafraumszenen geprägt. Marie Johner wurde zur Matchwinnerin, als sie gleich zwei Foulelfmeter in der 55. und 74. Minute sicher verwandelte und das Ergebnis auf 3:1 stellte. Donzdorf warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch der Anschlusstreffer durch Lena Scheiring in der 95. Minute kam letztlich zu spät, um die knappe Niederlage noch abzuwenden.
VfB Stuttgart II – SGM Oppenweiler/Sulzbach 1:0
In einer von taktischer Disziplin geprägten Begegnung reichte der Reserve des VfB Stuttgart ein einziger Moment, um die volle Punktezahl einzufahren. Die erste Halbzeit war von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld gekennzeichnet, wobei klare Torchancen auf beiden Seiten Seltenheit besaßen. Die Entscheidung fiel kurz nach dem Wiederanpfiff: In der 53. Minute war Emma Babic zur Stelle und markierte das 1:0 für den VfB. Die SGM Oppenweiler/Sulzbach bemühte sich in der Folge unermüdlich um den Ausgleich, biss sich aber am disziplinierten Abwehrverbund der Stuttgarterinnen immer wieder die Zähne aus. So blieb es am Ende bei einem knappen Arbeitssieg für die Gastgeberinnen, während die Gäste für ihren großen läuferischen Aufwand nicht belohnt wurden.
SV Jungingen – SV Musbach 5:2
In Jungingen bekamen die Anwesenden ein torreiches Spektakel geboten, das vor allem durch die Torjäger-Qualitäten von Maike Fromm geprägt war. Zunächst gingen jedoch die Gäste durch Jessica Exner (31.) in Führung. Jungingen schlug unmittelbar vor der Pause durch Maike Fromm (45.+1) zurück. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse: Kim Scheible drehte die Partie in der 51. Minute zum 2:1, doch erneut Jessica Exner glich in der 55. Minute für Musbach aus. In der verbleibenden halben Stunde übernahm Jungingen endgültig das Kommando. Mit zwei weiteren Treffern in der 65. und 82. Minute machte Maike Fromm ihren persönlichen Hattrick perfekt, während Lina Käppeler (73.) ebenfalls erfolgreich war. Ein am Ende deutlicher Sieg für Jungingen nach einem hochemotionalen Schlagabtausch.
VfL Sindelfingen Ladies – TV Derendingen 3:0/Wertung
Diese Partie fand am heutigen Spieltag nicht auf dem Rasen statt. Die Begegnung wurde mit 3:0 für die VfL Sindelfingen Ladies gewertet, da der TV Derendingen nicht antrat.
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