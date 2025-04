SV Hegnach hat gegen den großen Druck des VfB Stuttgart keine Chance

Bei einem ansatzlosen Schuß von Jana Besuchlein aus 14m war erneut Pawlowski reaktionsschnell zur Stelle und lenkte den Ball übers Tor. Bis zur 30.Minute hielt man gut dagegen und dem VFB gelang keine zwingende Torchance. Wie aus dem Nichts dann Elfmeter für den Tabellenführer als Jana Beuschlein einer Hegnacherin aus nächster Nähe an die Hand köpfte. Schiedsrichterin Bergmann pfiff sofort Elfmeter, Jana Beuschlein verwandelte unhaltbar zur 0:1 Führung. Sehr unglücklich und bitter für bis dahin toll kämpfende und gut eingestellte Hegnacherinnen. In der 37. war Beuschlein plötzlich frei gespielt und zog voll ab, doch abermals Laura Pawlowski parierte glänzend.

Erneut passte man bei einem Einwurf nicht auf und Yuka Hirano zog ungehindert volley aus der Drehung ab so daß der Ball unhaltbar hoch ins lange Eck flog. Das 0:2 war sicher das Tor des Tages. Leider fiel kurz vor der Pause noch das 0:3 durch einen Kopfball von Meike Meßmer. Nach zweimaligen Direktspiel musste Meike Meßmer den Ball nach Vorlage von Leonie Kopp nur noch über die Linie zum 0:4(57.) schieben. Eine Flanke von Laureta Temaj klatschte an den Innenpfosten. Und einen platzierten Schuß von Temaj wehrte Pawlowski unkonventionell zur Ecke ab. Bis zur 81. Minute dauerte es bis es zur ersten Hegnacher Ecke kam. Mehr oder weniger zufällig noch das 0:5 als der Ball im Hegnacher Strafraum hin und her flog und Chantal Kirtzakis per Kopf ins eigene Netz traf. Auch wenn viele VFB Torschüsse heute unpräzise waren geht der Sieg in Ordnung da der aufgebaute Dauerdruck zwangsläufig zu Toren führen musste.