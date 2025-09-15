SV Hegnach gewinnt zum Saisonauftakt

Erfolgreicher Saisonauftakt für die Hegnacher Mädels in der Oberliga Baden-Württemberg. Gegen den 1. FC Mühlhausen wurde ein 3:0-Heimsieg gelandet.
Die Gäste waren zwar das fußballerisch bessere Team aber der SVH war defensiv sehr stabil und vorm Tor äußerst effizient in der Chancenverwertung. Nach 12 Minuten die ersten Hegnacher Chance, doch der Heber von Silvana Arcangioli ging an der herauseilenden Torspielerin Laura Kolb und am Tor vorbei.
Die eingespielten Gäste harmonierten dann immer besser und Torjägerin Sophia Zechmeister zwang Laura Pawlowski zu einer Glanzparade. Den Nachschuss setzte Katarina Zawadzki in die Wolken. Gegen drückende Gäste gab es kaum Entlastung aber man konnte immer aufmerksam klären. Es ging somit torlos in die Pause. In der 62. Minute setzte sich Silvana Arcangioli gut durch der Ball flog knapp drüber.
Gleich 2x parierte erneut Laura Pawlowski ganz stark gegen die eingewechselte Valeria Mangione und hielt Hegnach im Spiel. In der 82. stand Julia Brückner bei einer Hereingabe von Eva Werner goldrichtig und vollendete flach unten zur 1:0 Führung. Das gab dem SVH Sicherheit und nur wenig später nickte Linda Koch eine Ecke von Silvana Arcangioli zum 2:0 ins Netz.
Den Deckel drauf machte in der 91. Minute Silvana Arcangioli nach schnellem Umschaltspiel. Mit viel Übersicht legte Eva Werner für Arcangioli auf, diese schaute die Torspielerin aus und versenkte den Ball aus 16m rechts oben im Torwinkel zum 3:0 Endstand. Dank einer weiteren Pawlowski-Parade stand auch die 0 im ersten Heimspiel. So kann es weitergehen
Es spielten: Pawlowski, Killi, Shala, Koch, Hofmann, Klatt, Arcangioli, Göktas (52. Werner), Sentürk, Mercy Atutononu McDonald (83. Nossek), Koutsiofiti (58. Brückner)