SV Hegnach gewinnt zum Saisonauftakt

Die Gäste waren zwar das fußballerisch bessere Team aber der SVH war defensiv sehr stabil und vorm Tor äußerst effizient in der Chancenverwertung. Nach 12 Minuten die ersten Hegnacher Chance, doch der Heber von Silvana Arcangioli ging an der herauseilenden Torspielerin Laura Kolb und am Tor vorbei.

Die eingespielten Gäste harmonierten dann immer besser und Torjägerin Sophia Zechmeister zwang Laura Pawlowski zu einer Glanzparade. Den Nachschuss setzte Katarina Zawadzki in die Wolken. Gegen drückende Gäste gab es kaum Entlastung aber man konnte immer aufmerksam klären. Es ging somit torlos in die Pause. In der 62. Minute setzte sich Silvana Arcangioli gut durch der Ball flog knapp drüber.

Gleich 2x parierte erneut Laura Pawlowski ganz stark gegen die eingewechselte Valeria Mangione und hielt Hegnach im Spiel. In der 82. stand Julia Brückner bei einer Hereingabe von Eva Werner goldrichtig und vollendete flach unten zur 1:0 Führung. Das gab dem SVH Sicherheit und nur wenig später nickte Linda Koch eine Ecke von Silvana Arcangioli zum 2:0 ins Netz.