SV Hegnach erkämpft sich einen wertvollen Punkt beim Dritten

Nichts zu machen war allerdings beim platzierten Schlenzer von Emelie Hesselbach zum 1:0(23.)in den Torwinkel. Kurz danach Freistoß durch Hesselbach aus 20m aber Laura Pawlowski wehrte bravourös ab. Danach war man voll im Spiel drin und pushte sich immer mehr in den Zweikämpfen. In der 40. Freistoßhereingabe Linda Koch und Ema Kerqota lief ein und hob den Ball volley ins lange Eck zum 1:1 Ausgleich. Auch in der 42. konnte man mit vereinten Kräften eine Ecke verteidigen. Glück noch daß ein Schuß von Andrea Mosher knapp vorbei ging. Gleich vom Wiederanpfiff müssen Chantal Kirtzakis und Laura Pawlowski einen langen Ball mit vollem Einsatz abwehren. In der 59. strich ein strammer Schuß von Hannah Engel knapp drüber. Ebenso wie wenig später ein Weitschuß von Pia Neuwirth. Die Abwehr des Heimteams jetzt voll beschäftigt, mehr als sie vermutlich erwartet haben. Nochmal Glück daß Lisa Flötzner unser Tor knapp verfehlte. Auch wenn Wackers Trainerteam 2x Elfmeter forderte behielt die Schiedsrichterin den Durchblick. In der 84. hatte ganz Hegnach den Torschrei auf den Lippen als Silvana Arcangioli nach präzisem Zuspiel von Hannah Engel aus vollem Lauf abzog, das Wacker Tor aber denkbar verfehlte. Mit einem leidenschaftlichen Fight und noch einem überragendem Reflex von Laura Pawlowski bei einem abgefälschten Schuß hielt man den verdienten Punkt am Ende fest und sicherte den drittletzten Platz. Wer weiß wofür der noch gut ist.