SV Hegnach empfängt TSV Neuenstein

5.Spieltag SV Hegnach - TSV Neuenstein Sonntag 12.10 14:00 Uhr

Fast als Württemberg-Derby könnte man das kommende Heimspiel bezeichnen, da beide Teams nur 80 km trennen.Mit einem Heimsieg in der Schlußphase gegen den favorisierten 1.FC Heidenheim konnten die Gäste den kompletten Fehlstart abwenden und feierten den ersten Saisonsieg. Zu beachten ist Kapitänin Sophie Gronbach die zuletzt 3 Tore in 2 Spielen erzielte. Ebenso Sophie Lindner die bei den B Juniorinnen des VFB Stuttgart letzte Saison 13 Tore markierte. Im Tor steht mit Elisa Mandarello eine ehemalige Hegnacherin. Im WFV Pokal überzeugte der TSV durch teils hohe Siege und steht im Viertelfinale. Der Hegnacher Kader dürfte unverändert bleiben. Man will natürlich versuchen die bisher weiße Weste ohne Punktverlust zu bewahren. Das letzte Duell gegen die "Pink Ladies" ging im Mai 2024 noch in der Regionalliga Süd mit 4:0 an den SVH. Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer