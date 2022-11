SV Hegnach empfängt Kickers Offenbach zum Verfolgerduell Vorletztes Regionalliga-Heimspiel des Jahres steht an

In der letzten Saison jedoch entgingen die Kickers erst am letzten Spieltag der Relegation um den Klassenerhalt. Besonders aufpassen muß man auf Jill Fournier die bereits 5 Tore erzielt hat und ebenso wie Kapitänin Lisa Mundt und Adelina Zekaj schon bei Eintracht Frankfurt aktiv war. Der OFC auswärts noch ungeschlagen bei 2 Siegen 2 Remis und immerhin 9:1 Toren. Der SVH möchte seine weiße Weste zuhause bewahren und an die starke Leistung vom Pokalspiel anknüpfen. Gespielt werden muß voraussichtlich auf Kunstrasen, da der Rasen erneut ramponiert wurde und in einem schlechten Zustand ist. Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer bei einem hoffentlich hochklassigen Spiel.

