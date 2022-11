SV Hegnach bezwingt Kickers Offenbach 3:0-Heimsieg in der Frauen-Regionalliga

Vor zahlreichen Zuschauern zeigte man eines der besten Saisonspiele und setzt sich durch den 5.Heimsieg in Folge oben fest. Nach Anstoß der ambitionierten Gäste gabs dann auch schon nach 2 Minuten Ecke für die Kickers. In der 6.Minute strich ein Volleyschuß von Offenbachs Torjägerin Jill Fournier knapp vorbei. Danach aber bestimmte weitgehend der heute in Ballnähe sehr präsente SVH das Spielgeschehen. Mit einem Kopfball verfehlte Joy Castor das Tor nur knapp und eine Ecke von Silvana Arcangioli rauschte ebenfalls knapp vorbei. In der 18.Minute spielte SVH Torspielerin Anke Langwisch gut mit und klärte vor der heranstürmenden Jill Fournier ausserhalb des Strafraums. Vom Mittelkreis hielt Isabel Schlipf drauf und da fehlte nicht viel.

In der 30. strich eine Flanke von Joy Castor an die Latte. Man hatte sich dauerhaft in der Kickers-Hälfte festgesetzt und nach einer guten Kombination parierte Offenbachs Torspielerin Da-Hye Lee gegen Isabel Janischowsky ebenso wie gegen Maike Bendfeld und Joy Castor. Mit einer sehenswerten Glanzparade verhinderte Anke Langwisch bei einem platzierten Schuß von Fournier einen Hegnacher Rückstand(38.)Kurz nach der Pause Hegnacher Blitzstart. In der 50. spielte Silvana Arcangioli einen Freistoß in die Box und Sara Reichel verlängerte mit den Haarspitzen zum 1:0 ins Offenbacher Netz.

Nur 5 Minuten später trat Sara Reichel nach Foul an ihr selbst zum Freistoß an. Aus 18m zentraler Position zirkelte sie den Ball unhaltbar ins obere Eck zum umjubelten 2:0(55.)Als dann in der 59.Minute Linda Koch eine Ecke von Silvana Arcangioli zum 3:0 einköpfte waren die Gäste vollends überrumpelt und hatten nur noch wenig entgegen zu setzen. Der SVH blieb am Drücker und hatte noch die ein oder Andere Chance für ein 4.Tor. Am Ende stand ein souveräner Sieg dank einer starken kompakten Mannschaftsleistung. Dadurch kletterte man wieder auf Platz 2 und scheint rechtzeitig vor den schweren kommenden Aufgaben wieder in Bestform zu kommen. Ein Lob auch ans jederzeit souveräne Schiedsrichtergespann um Theresa Hug vom SV Seedorf.



Es spielten: A.Langwisch, Janischowsky (83. Claar), Schlipf (89. Heidt), Schwahn (83. Traorè), Gajewski, Koch, Bendfeld, Joy Castor, Arcangioli, Reichel(89.Feuerstein), Rilling (73. Rudolph).

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.