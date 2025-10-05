 2025-10-02T08:44:29.515Z

SV Hegnach behauptet sich mit 4:1, SG Altheim trumpft mit 5:0 auf

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

1. FC Mühlhausen – TSV Tettnang 2:2
Ein spannendes Duell erlebten die Zuschauer in Mühlhausen. Claudia Eckstein brachte den 1. FC Mühlhausen in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Doch nur eine Minute später schlug Jana Erdle für den TSV Tettnang zurück und glich zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause sorgte Luisa Weber in der 44. Minute für die erneute Führung der Gastgeberinnen. In der zweiten Hälfte kippte die Partie dann endgültig in eine hektische Richtung: In der 55. Minute sah Teresa Frischknecht vom TSV Tettnang die Rote Karte, sodass die Gäste in Unterzahl weiterspielen mussten. Dennoch kämpften sie sich zurück, und Marie Köger gelang in der 90. Minute der späte und umjubelte Ausgleich zum 2:2.

SV Gottenheim – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:3
Der FSV Waldebene Stuttgart Ost setzte sich souverän in Gottenheim durch. Bereits in der 9. Minute traf Lisa Kröper zur frühen Führung. Auch in der zweiten Halbzeit war sie nicht zu stoppen und erhöhte in der 66. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Lisa Schade in der 83. Minute mit dem 3:0-Endstand.

Hegauer FV – SV Alberweiler 2:1
Der Hegauer FV belohnte sich nach einer kämpferisch starken Partie mit drei Punkten. Anna Maria Heß erzielte in der 11. Minute das frühe 1:0. Lange verteidigten die Gastgeberinnen den knappen Vorsprung, ehe ein unglückliches Eigentor von Joana Glessner in der 82. Minute den Ausgleich für Alberweiler brachte. Doch nur drei Minuten später stellte Luisa Radice den alten Abstand wieder her und schoss den Hegauer FV in der 85. Minute zum 2:1-Sieg.

TSV Neuenstein – 1. FC Heidenheim 2:1
Auch in Neuenstein fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Nachdem Leana Ilic den 1. FC Heidenheim in der 64. Minute in Führung gebracht hatte, drehte der TSV Neuenstein die Partie. Sophie Lindner glich in der 71. Minute zum 1:1 aus, und nur sechs Minuten später erzielte Sophie Gronbach den 2:1-Siegtreffer für die Gastgeberinnen.

FC Freiburg-St. Georgen – Karlsruher SC II 0:4
Der Karlsruher SC II war in Freiburg klar überlegen. Runa Kreutzer schnürte einen Dreierpack mit Toren in der 23., 53. und 71. Minute und brachte ihr Team auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt setzte Sophie Graf in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 0:4-Endstand.

Zeller FV – SV Hegnach 1:4
Der SV Hegnach zeigte eine abgeklärte Vorstellung beim Zeller FV. Eva Yara Werner brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung. Silvana Arcangioli baute den Vorsprung mit einem Doppelschlag in der 55. und 64. Minute auf 3:0 aus. In der 71. Minute traf erneut Eva Yara Werner zum 4:0. Erst in der Schlussminute konnte Sophia Fischer per Foulelfmeter den Ehrentreffer für den Zeller FV markieren.

Frauen-Verbandsliga Württemberg

TSV Frommern – TV Jebenhausen 4:0
Der TSV Frommern ließ dem TV Jebenhausen keine Chance und feierte einen klaren Heimsieg. Jana Schwaner eröffnete in der 28. Minute den Torreigen. Kurz vor der Pause erhöhte Laura Flohr in der 44. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeberinnen weiter Druck: Vanessa Deisling traf in der 75. Minute zum 3:0, ehe Leonie Linder in der 88. Minute mit dem 4:0 den Endstand herstellte.

SG Altheim – SV Musbach 5:0
Die SG Altheim spielte sich eindrucksvoll zum deutlichen Erfolg gegen den SV Musbach. Schon in der 2. Minute erzielte Luisa Lock das frühe 1:0 und legte in der 17. Minute mit ihrem zweiten Treffer nach. Noch vor der Pause erhöhte Chantal Fath in der 42. Minute auf 3:0. Nach dem Wiederanpfiff blieb Altheim dominant: Chantal Fath traf in der 62. Minute erneut, ehe Jessica Ganz in der 67. Minute den 5:0-Endstand markierte.

VfB Stuttgart II – SV Jungingen 3:0
Der VfB Stuttgart II überzeugte mit einer konzentrierten Leistung gegen den SV Jungingen. Bereits in der 7. Minute brachte Emma Babic die Gastgeberinnen in Führung. Nach einer Stunde erhöhte Sophie Bayer auf 2:0, bevor erneut Emma Babic in der 78. Minute zum 3:0-Endstand traf.

TV Derendingen – TSV Münchingen 2:3
In einem packenden Duell drehte der TSV Münchingen die Partie beim TV Derendingen. Julia Kunert brachte die Gastgeberinnen mit Treffern in der 11. und 45.+3 Minute mit 2:0 in Front. Doch nach der Pause starteten die Gäste ihre Aufholjagd: Meta Charlotte Mischke verkürzte in der 51. Minute auf 2:1 und glich in der 77. Minute sogar aus. Lara Schmolke krönte die Aufholjagd in der 83. Minute mit dem 2:3-Siegtreffer für Münchingen.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – 1. FC Donzdorf 3:2
Die SGM Oppenweiler/Sulzbach feierte einen hart erkämpften Heimsieg. Sara Ternava eröffnete das Spiel mit dem 1:0 in der 32. Minute. Sina Baßler legte in der 38. Minute nach. Noch vor der Pause brachte Celine Weinhold den 1. FC Donzdorf in der 45. Minute wieder heran. Nach der Pause erhöhte Ilirjana Musliu in der 54. Minute auf 3:1. Zwar konnte Luisa Reiser in der 81. Minute noch auf 3:2 verkürzen, doch der Ausgleich blieb den Gästen verwehrt.

VfL Sindelfingen Ladies – SV Eutingen 2:2
Ein intensives Unentschieden sahen die Zuschauer in Sindelfingen. Durch ein Eigentor von Saskia Kazmaier gerieten die Gastgeberinnen in der 15. Minute in Rückstand. Annika Hagemann konnte in der 55. Minute ausgleichen. Doch Lene Berner brachte den SV Eutingen in der 75. Minute erneut in Führung. Nur zehn Minuten später gelang Lorena Stagel Alberto in der 85. Minute der Ausgleich zum 2:2-Endstand.

