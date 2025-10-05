SV Hegnach behauptet sich mit 4:1, SG Altheim trumpft mit 5:0 auf

1. FC Mühlhausen – TSV Tettnang 2:2

Ein spannendes Duell erlebten die Zuschauer in Mühlhausen. Claudia Eckstein brachte den 1. FC Mühlhausen in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Doch nur eine Minute später schlug Jana Erdle für den TSV Tettnang zurück und glich zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause sorgte Luisa Weber in der 44. Minute für die erneute Führung der Gastgeberinnen. In der zweiten Hälfte kippte die Partie dann endgültig in eine hektische Richtung: In der 55. Minute sah Teresa Frischknecht vom TSV Tettnang die Rote Karte, sodass die Gäste in Unterzahl weiterspielen mussten. Dennoch kämpften sie sich zurück, und Marie Köger gelang in der 90. Minute der späte und umjubelte Ausgleich zum 2:2.

SV Gottenheim – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:3

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost setzte sich souverän in Gottenheim durch. Bereits in der 9. Minute traf Lisa Kröper zur frühen Führung. Auch in der zweiten Halbzeit war sie nicht zu stoppen und erhöhte in der 66. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Lisa Schade in der 83. Minute mit dem 3:0-Endstand.

Hegauer FV – SV Alberweiler 2:1

Der Hegauer FV belohnte sich nach einer kämpferisch starken Partie mit drei Punkten. Anna Maria Heß erzielte in der 11. Minute das frühe 1:0. Lange verteidigten die Gastgeberinnen den knappen Vorsprung, ehe ein unglückliches Eigentor von Joana Glessner in der 82. Minute den Ausgleich für Alberweiler brachte. Doch nur drei Minuten später stellte Luisa Radice den alten Abstand wieder her und schoss den Hegauer FV in der 85. Minute zum 2:1-Sieg.

TSV Neuenstein – 1. FC Heidenheim 2:1

Auch in Neuenstein fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Nachdem Leana Ilic den 1. FC Heidenheim in der 64. Minute in Führung gebracht hatte, drehte der TSV Neuenstein die Partie. Sophie Lindner glich in der 71. Minute zum 1:1 aus, und nur sechs Minuten später erzielte Sophie Gronbach den 2:1-Siegtreffer für die Gastgeberinnen.

FC Freiburg-St. Georgen – Karlsruher SC II 0:4

Der Karlsruher SC II war in Freiburg klar überlegen. Runa Kreutzer schnürte einen Dreierpack mit Toren in der 23., 53. und 71. Minute und brachte ihr Team auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt setzte Sophie Graf in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 0:4-Endstand.

Zeller FV – SV Hegnach 1:4

Der SV Hegnach zeigte eine abgeklärte Vorstellung beim Zeller FV. Eva Yara Werner brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung. Silvana Arcangioli baute den Vorsprung mit einem Doppelschlag in der 55. und 64. Minute auf 3:0 aus. In der 71. Minute traf erneut Eva Yara Werner zum 4:0. Erst in der Schlussminute konnte Sophia Fischer per Foulelfmeter den Ehrentreffer für den Zeller FV markieren.