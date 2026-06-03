SV Haunshofen trifft in Relegation auf Benediktbeuern – und erinnert sich ungern zurück

Fußball; Saison 2025/26; A-Klasse; Trainer Martin Fendt vom SV Haunshofen schwört seine Mannschaft im heimspiel gegen die SG Eberfing/Söchering am 30. Mai 2026 ein – Foto: Andreas Mayr

Der SV Haunshofen spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisklasse. Die Duelle gegen Benediktbeuern in der Saison zuvor dienen nicht gerade als Mutmacher.

Ihren Wunschtermin haben sie schon einmal bekommen. Ein Relegations-Rückspiel an einem Samstag mit dem ganzen Dorf am Sportplatz ist ganz nach dem Gusto von Trainer Martin Fendt und seinen Fußballern vom SV Haunshofen. Nur der Wunschgegner blieb ihnen verwehrt. Praktisch jeder aus seiner Mannschaft träumte von einem Gemeinde-Duell mit Wielenbach/Pähl, das alle Rekorde gesprengt hätte. Doch die Nachbarn zitterten sich mit einem Unentschieden gegen Raisting II (0:0) zum Ligaverbleib in der Kreisklasse. Haunshofen trifft stattdessen auf einen Gegner, der schlechte Erinnerungen hervorruft. Diesen Mittwoch, 3. Juni, geht’s zum TSV Benediktbeuern (18.30 Uhr).

Ungute Erinnerungen in Haunshofen an Kreisklassen-Duelle gegen Benediktbeuern

Äußerst ungern denkt Martin Fendt an die beiden Duelle der Spielzeit 2024/25 in der Kreisklasse zurück – 0:2 auswärts, 1:1 daheim. „Zwei ganz miese Spiele unsererseits, wir würden da gern etwas gutmachen“, betont der SVH-Coach. Er weiß noch, wie die Beurer seine Mannen mürbe spielten. An dieser Ausrichtung hat sich nicht viel geändert, wie Jan Tischer erklärt, Coach von Benediktbeuerns Ligakonkurrent Oberau/Farchant und stets bestens informiert in dieser Spielklasse. Benediktbeuern hat er als „sehr kompakte Mannschaft“ erlebt, die mit vielen langen Bällen operiert, gerade wenn sie unter Druck gerät. Ihre Schwachstelle: Tempo über außen. Ihre Stärken: Spielertrainer Karim Teufel als Antreiber sowie das Sturmduo Hans Leis (11 Tore) und Jakob Heiss (14).

Haunshofen vergangene Saison in der Relegation chancenlos

Die Erfahrungen des Vorjahres sind der Treibstoff der Haunshofener. Erstmalig traten sie damals in einer Relegation auf eigenem Platz an. Dabei waren sie chancenlos gegen das Team der SG Starnberg/Söcking (0:4), das nun auch eine Stufe höher „die Liga zusammengeballert hat“, wie Martin Fendt festhält. Der Ausgang – im Rückspiel gab‘s immerhin ein 1:1 – war also nichts, wofür man sich schämen muss. Sehr wohl aber baut er auf die Dividende dieser beiden K.o.-Spiele: „Ich hoffe, dass wir ein bisserl mehr Erfahrung haben.“

Vergangenes Jahr war Relegation für Haunshofen Strafe, diesmal ist sie Belohnung

Auf jeden Fall hat sich die Lage aus psychologischer Sicht gedreht. Voriges Jahr fühlte sich der Einzug in die Relegation wie eine Strafe an. Trotz einwandfreier Saison und großer Ausbeute mussten die Haunshofener gegen den Abstieg spielen. Heuer, sagt Marin Fendt, „ist es eine Belohnung“. Seine Mannen manövrierten sich durch ein Gewässer voller Hindernisse. Es war ein Abstieg, der schwer zu verkraften war. Festwochen, die Ressourcen an anderer Stelle verschlangen, Verletzte, Urlauber, und, und, und. „Ich bin stolz, dass wir das erreicht haben“, sagt der Trainer. Nur viermal verloren sie in der ganzen Saison der A-Klasse 5, hielten gegen Meister Schäftlarn/Baierbrunn bestens mit (1:2 und 0:1) und bekamen von den Gegnern beste Zensuren ausgestellt. Martin Plonner aus Eberfing etwa sagt: „Sie waren auch die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben: ganz ruhig und kompakt.“

Viele ehrenamtliche Helfer in Haunshofen vor Duell gegen Benediktbeuern

Am Montagabend trafen sich die Haunshofener nochmals. Die Spieler zum Training, der Vorstand zum Organisieren. Im zweiten Jahr in Folge hat Abteilungsleiter Sepp Holzer eine Relegation zu stemmen. „Routine wird das nicht wirklich“, sagt er. Auf die Schnelle brauchen sie Helfer, die Getränke ausschenken, Parkplätze zuweisen, einen Blick auf die Zuschauer haben. Zum Glück gibt’s am Land noch genug Ehrenamtliche, die antworten, wenn sie gerufen werden. Vorigen Freitag sah man’s beim Bobbycar-Rennen. „Das macht unser Dorf aus“, betont Holzer.

Bei Haunshofen sind Deisenberger und Schuser angeschlagen

Sportlich sieht er die Chancen bei 50:50. „Wir haben nichts zu verlieren, für uns ist das ein Zuckerl.“ Für das heutige Hinspiel hofft er auf ein gutes Ergebnis – auch mit Blick auf das Zuschaueraufkommen am Samstag. Um die 500 Leute wie im Vorjahr hätten sie gern. Und diese Zahl lässt sich leichter erreichen, wenn der Ausgang des Duells offen bleibt. Das Resultat hängt auch an der Haunshofener Aufstellung: Moritz Deisenberger musste im abschließenden Punktspiel gegen Eberfing/Söchering bereits nach sechs Minuten ausgewechselt werden, Christian Schuster bekam am Ende der Partie einen Schlag am Sprunggelenk ab. Die Hoffnung ist aber da, dass beide heute Abend auflaufen können.