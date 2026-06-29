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SV Hartheim/Bremgarten schafft den Sprung in die Kreisliga A
SV Hartheim/Bremgarten schießt sich durch die Aufstiegsrunde hoch in die Kreisliga A
von Daniel Thoma (BZ) · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser
Aufstieg gepackt: Die Mannschaft des SV Hartheim/Bremgarten schafft den Sprung in die Kreisliga A Freiburg. – Foto: Daniel Thoma
Dritter Sieg im dritten Spiel: Der SV Hartheim/Bremgarten hat das Topspiel beim SV Opfingen mit 3:1 für sich entschieden und steht vorzeitig als Aufsteiger in die Fußball-Kreisliga A fest.
Der SV Opfingen dagegen muss nun den letzten Spieltag am kommenden Mittwoch abwarten. Der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen kann die spielfreien Tuniberger mit einem (sehr) hohen Sieg beim punktlosen FV Sasbach noch vom zweiten Tabellenplatz in der Aufstiegsrunde verdrängen. Anstoß ist um 18.45 Uhr. Hartheim-Bremgarten, das zeitgleich den SV Au-Wittnau II erwartet, wird auf jeden Fall einen der beiden Aufstiegsplätze belegen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.