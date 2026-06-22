SV Hartheim/Bremgarten lässt in der Aufstiegsrunde die Muskeln spielen

Hartheim obenauf: Giacomo Cannizzaro setzt sich beim 4:1-Heimerfolg gegen den Sasbacher David Knab durch. – Foto: Daniel Thoma

Dem SV Hartheim/Bremgarten gelang im zweiten Spiel der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A der zweite Sieg. Bei dank bewölktem Himmel erträglichen Temperaturen setzte sich der Tabellenzweite der Kreisliga B, Staffel IV, wo man trotz eines beeindruckenden Torverhältnisses (111:20 in 26 Spielen) die Meisterschaft verpasste, gegen den FV Sasbach mit 4:1 durch. Die Gastgeber dominierten den ersten Durchgang deutlich und sorgten für eine frühzeitige Entscheidung. Im dritten Anlauf soll nun (endlich) der Aufstieg gelingen. In den beiden vorherigen Spielzeiten verpasste man den Aufstieg jeweils auf dramatische Art und Weise. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.