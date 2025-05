SV Hartheim-Bremgarten l VfR Hausen ll 3:2 (2:0)

Gutes Wetter, ein super Platz, zwei heiße Mannschaften und eine ganz tolle Ausgangslage. Dazu eine überragende Zuschauerzahl, in der Kreisliga B4.

Schwer zu verdauen für die "Möhlinkicker", der Sekundenzeiger hatte noch keine Runde gedreht und "batsch" stand es 1:0, für den SVHB. Nach einem Fauxpas auf der rechten Abwehrseite des VfR, ging Luca Ehret auf und davon und zog ab. Alexander Valentin Enea im Hausener Gehäuse wehrte noch ab, aber der Ex-Hausener Elias-Manuel Fischer, drosch die Kugel zum 1:0 in's Netz. In Minute 12 eine richtig gute Chance für den VfR. Manuel Riechert legt auf Altin Rexhepi, doch SVHB-Goalie Finn Braun, kann mit dem rechten Fuß abwehren. In der 25. Minute zieht Alexander Valentin Enea, Jones Bonus die Füße im Strafraum weg - Strafstoß. Diesen setzt Kapitän Nour Queslati, ganz sicher zum 2:0 in die Maschen.Ein guter Freistoß, satt geschossen von Berat Ozan (30.), führte nur zu einem Eckball für Hausen.