SV Hartheim-Bremgarten gewinnt das erste Spiel der Aufstiegsrunde

„Jetzt erst recht“: So lautete die Botschaft auf dem von den Fans des SV Hartheim-Bremgarten erstellten Plakat. Nach dem unglücklichen Saisonfinale – trotz 4:0-Sieg musste das Team von Thomas Wachenheim am letzten Spieltag die Tabellenführung an den VfR Hausen II abgeben – soll der Aufstieg über die Relegationsrunde gelingen.

Aufgrund den zahlreichen Akteuren mit höherklassiger Erfahrung zählt der SV Hartheim-Bremgarten zweifelsfrei zu den Favoriten in der Fünferrunde, in der insgesamt zwei Aufsteiger ermittelt werden. Beim FSV Ebringen gelang am Donnerstagabend bei heißen Temperaturen ein perfekter Auftakt. Zwischenzeitlich sah es jedoch nicht nach einem so deutlichen Auswärtssieg (5:1) am Rande des Schönbergs aus.

Auf dem Ebringer Kunstrasenplatz starteten die Gastgeber deutlich besser ins Spiel. Nach einem Freistoß in Nähe der Eckfahne stand Emre Cetinkaya am richtigen Platz und köpfte zur Führung ein (6. Spielminute). Der Ausgleichstreffer durch Gästespieler Jones-Yannick Bonsu nach knapp 20 Minuten markierte den Wendepunkt dieser Begegnung. Der Foulelfmeter war bis dahin der erste Torschuss der Gäste. Nach einer halben Stunde war Bonsu erneut erfolgreich und brachte sein Team in Führung. Er konnte sich im Strafraum gegen mehrere Verteidiger durchsetzten. Die Kicker des SV Hartheim-Bremgarten blieben weiterhin sehr effizient. Eine gelungene Freistoßvariante konnte Dominik Völkel zum 1:3 abschließen (40. Minute).