SV Hartenrod verlängert mit Carsten Jung Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ In der 1. Saison unter dem Coach, der sie einst in die A-Liga führte, wurde der SV Hartenrod A-Liga-Vize und Reservemeister. Klar hat Rot-Weiß mit ihm vorzeitig verlängert +++

HARTENROD. Der SV Rot-Weiß Hartenrod hat den Vertrag mit seinem Trainer Carsten Jung vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Der 54-jährige hatte zu Beginn der Saison 2021/22 die Nachfolge von Markus Dierks als Trainer der Rot-Weißen angetreten und diese zur Vizemeisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf geführt, die aber in der ersten vollständig ausgetragenen Spielzeit in Corona-Pandemie-Zeiten nicht (wie 2010) mit der Kreisoberliga-Relegation belohnt wurde.