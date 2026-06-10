SV Harderberg kehrt in die Kreisliga zurück

SV Harderberg bejubelt den Aufstieg! – Foto: Dennis Langenkamp

Der SV Harderberg hat den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Als Tabellenzweiter der 1. Kreisklasse Osnabrück, Staffel Mitte, sicherte sich die Mannschaft die Rückkehr in die höhere Spielklasse. Der Rückstand auf Meister SV Rasensport betrug am Saisonende sechs Punkte.

Für den Verein ist es die erneute Rückkehr in die Kreisliga innerhalb weniger Jahre. Bereits 2022 gelang dem SV Harderberg der Aufstieg. Nach nur einer Saison musste die Mannschaft jedoch wieder den Gang in die 1. Kreisklasse antreten. Nun folgte nach zweijähriger Abstinenz die Rückkehr. Gemeinsam mit den Fans wurde der Erfolg nach Saisonende gefeiert.

Für die kommende Spielzeit hat sich der Verein ein klares Ziel gesetzt: den Klassenerhalt in der Kreisliga.