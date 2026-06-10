SV Harderberg kehrt in die Kreisliga zurück

Der SV Harderberg hat den Aufstieg in die Kreisliga geschafft. Als Tabellenzweiter der 1. Kreisklasse Osnabrück, Staffel Mitte, sicherte sich die Mannschaft die Rückkehr in die höhere Spielklasse. Der Rückstand auf Meister SV Rasensport betrug am Saisonende sechs Punkte.
Für den Verein ist es die erneute Rückkehr in die Kreisliga innerhalb weniger Jahre. Bereits 2022 gelang dem SV Harderberg der Aufstieg. Nach nur einer Saison musste die Mannschaft jedoch wieder den Gang in die 1. Kreisklasse antreten. Nun folgte nach zweijähriger Abstinenz die Rückkehr. Gemeinsam mit den Fans wurde der Erfolg nach Saisonende gefeiert.
Für die kommende Spielzeit hat sich der Verein ein klares Ziel gesetzt: den Klassenerhalt in der Kreisliga.
Trainiert wird die Mannschaft von Christian Frankenberg. Der 38-Jährige übernahm die Mannschaft im Sommer vergangenen Jahres und führte sie in seiner ersten Saison als Cheftrainer direkt zum Aufstieg. Im Osnabrücker Amateurfußball ist Frankenberg kein Unbekannter. Als Spieler war er unter anderem für RW Sutthausen, den Spielverein 16 und Concordia Belm/Powe aktiv. Zudem sammelte er Erfahrungen als Co-Trainer beim SV Harderberg sowie bei den Sportfreunden Lechtingen.
Einen wichtigen Anteil am Aufstieg hatten auch die Offensivkräfte des Teams. Fari Timmermann war mit 18 Treffern erfolgreichster Torschütze des SV Harderberg. Dahinter folgte Jan Schleinitz, der 14 Tore erzielte.
Mit dem Aufstieg ist für den SV Harderberg die Saison erfolgreich abgeschlossen. Nun richtet sich der Blick auf die kommende Spielzeit in der Kreisliga, in der sich die Mannschaft dauerhaft etablieren möchte.