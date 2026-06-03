SV Hansa verpflichtet erfahrenen Innenverteidiger Alex Chiarodia

Der SV Hansa Friesoythe kann für die kommende Saison einen namhaften Neuzugang vermelden. Mit Alex Chiarodia wechselt ein Innenverteidiger an die Thüler Straße, der bereits umfangreiche Erfahrungen in der Regional- und Oberliga gesammelt hat.

Der 25-Jährige kommt vom Oberligisten SV Wilhelmshaven, für den er in der laufenden Saison 2025/26 insgesamt 22 Pflichtspiele absolvierte. Chiarodia wurde beim JFV Nordwest ausgebildet und schaffte anschließend den Sprung in den höherklassigen Herrenfußball.

Seine ersten Jahre im Seniorenbereich verbrachte der Defensivspieler beim SSV Jeddeloh, für den er drei Spielzeiten in der Regionalliga auflief. Danach folgte der Wechsel zum VfL Oldenburg, wo er auf 33 Einsätze in der Oberliga kam. Mit dieser Erfahrung im Gepäck schließt sich Chiarodia nun dem Bezirksligisten aus Friesoythe an.