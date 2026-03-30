SV Hansa verlängert mit Lukas Pleye – Verletzung trübt Saisonstart

Der SV Hansa Friesoythe muss einen Rückschlag verkraften. Im ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 gegen den FC Osterfeine verletzte sich Lukas Pleye nach einem Zweikampf in der Nachspielzeit und wird dem Team vorerst fehlen.

Der 29-jährige Mittelfeldspieler erlitt einen Teilriss des Syndesmosebandes. Nach Vereinsangaben ist mit einer Ausfallzeit von mehreren Wochen zu rechnen, im ungünstigsten Fall könnte die Saison für Pleye vorzeitig beendet sein.

Trotz der Verletzung gibt es für den Verein auch eine positive Nachricht: Pleye wird auch in der kommenden Saison das Trikot des SV Hansa Friesoythe tragen. Damit setzt der Klub die Kaderplanung für die Spielzeit 2026/27 fort. Neben weiteren Zusagen stehen bereits erste Neuzugänge fest, deren Bekanntgabe in den kommenden Wochen erwartet wird.