SV Hansa Friesoythe vermeldet erste Sommerneuzugänge für die Zweite

Die ersten personellen Entscheidungen für die kommende Saison sind getroffen: Die zweite Mannschaft des SV Hansa Friesoythe erhält mit Michael Norrenbrock und Jan-Henrik Hanekamp zwei Sommerneuzugänge.

Torwart Michael Norrenbrock kehrt von Kreisligist SV Gehlenberg-Neuvrees zu seinem Heimatverein zurück. Zudem stößt Jan-Henrik Hanekamp vom SV Hilkenbrook zur Mannschaft. Beide Spieler haben ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben.

Die Trainer äußerten sich zu den Verpflichtungen wie folgt: „Michael Norrenbrock kommt vom Kreisligisten SV Gehlenberg-Neuvrees zurück zu seinem Heimatverein und wird unserer jungen Zweiten mit seiner Erfahrung sicherlich weiterhelfen. Mit Jan-Henrik Hanekamp vom SV Hilkenbrook konnten wir einen jungen Spieler für uns gewinnen, der im zentralen Mittelfeld zu Hause ist, aber auch vielseitig einsetzbar ist.“