SV Hansa Friesoythe vermeldet erste Sommerneuzugänge für die Zweite

Die ersten personellen Entscheidungen für die kommende Saison sind getroffen: Die zweite Mannschaft des SV Hansa Friesoythe erhält mit Michael Norrenbrock und Jan-Henrik Hanekamp zwei Sommerneuzugänge.
Torwart Michael Norrenbrock kehrt von Kreisligist SV Gehlenberg-Neuvrees zu seinem Heimatverein zurück. Zudem stößt Jan-Henrik Hanekamp vom SV Hilkenbrook zur Mannschaft. Beide Spieler haben ihre Zusage für die neue Spielzeit gegeben.
Die Trainer äußerten sich zu den Verpflichtungen wie folgt: „Michael Norrenbrock kommt vom Kreisligisten SV Gehlenberg-Neuvrees zurück zu seinem Heimatverein und wird unserer jungen Zweiten mit seiner Erfahrung sicherlich weiterhelfen. Mit Jan-Henrik Hanekamp vom SV Hilkenbrook konnten wir einen jungen Spieler für uns gewinnen, der im zentralen Mittelfeld zu Hause ist, aber auch vielseitig einsetzbar ist.“
Mit diesen beiden Personalien setzt der SV Hansa Friesoythe frühzeitig ein Zeichen für die Kaderplanung der zweiten Mannschaft.