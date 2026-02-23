SV Hansa Friesoythe II bezwingt Kreisligisten FC Sedelsberg

– Foto: FuPa Brandenburg

Die SV Hansa Friesoythe II aus der 2. Kreisklasse Cloppenburg Staffel II hat auf dem Kunstrasenplatz in Werlte einen 1:0 Sieg gegen den Kreisligisten FC Sedelsberg eingefahren.

Zu Beginn der Begegnung hatte die Zweitvertretung der Friesoyther noch Probleme, ins Spiel zu finden. Mit zunehmender Spieldauer gewann die Mannschaft jedoch an Sicherheit und übernahm mehr Kontrolle. Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel der entscheidende Treffer: Nach einem Foul an Noah Wagner entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Ivan Ridcer verwandelte den Foulelfmeter sicher zur Führung.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine gute zweite Hälfte aus Sicht der Hanseaten. Die Gäste erspielten sich mehrere aussichtsreiche Möglichkeiten, ließen jedoch weitere Treffer ungenutzt. Defensiv verteidigte die Mannschaft den knappen Vorsprung engagiert und brachte das 1:0 über die Zeit.