SV Hansa erwartet im Nachholspiel Amasya Lohne

Beim Blick auf die Tabelle sieht es zunächst so aus, als wäre Hansa im gesicherten Mittelfeld unterwegs. Zur Realität gehört aber auch, dass das Team von Trainer Luc-Arsene Diamesso erst 18 Partien bestritten hat und somit noch nachziehen kann. Alle vier Mannschaften, die in der Tabelle über den Hanseaten stehen haben bereits 20 Spiele absolviert. Dass die drei Punkte aber alles andere als sicher sind, sollte den Grün-Weißen im Hinspiel bewusst geworden sein. Damals bewies Lohne Kämpfermentalität und feierte in einer packenden Partie, mit dramatische Schlussphase einen last-minute-Ausgleich. Alper Yilmaz war es, der erst in der 78. Spielminute den 1:1 Treffer erzielte und dann später das erst in der 87. Minute gefallene 1:2 durch seinen erneuten Ausgleich in der allerletzten Sekunde egalisierte. Am Ende hieß es dann 2:2 und Hansa Friesoythe verlor direkt am ersten Spieltag zwei wichtige Punkte, die mit Blick auf die Tabelle nun im Nachhinein richtig weh tun. Die Chance es dieses Mal besser zu machen haben die Grün-Weißen dann am Sonntag.