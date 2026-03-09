SV Handorf-Langenberg II setzt sich in Lutten durch

In einem intensiven Spiel gewinnt SV Handorf-Langenberg II mit 2:0 bei TuS Lutten III und belohnt sich für eine kämpferische, geschlossene Mannschaftsleistung.

SV Handorf-Langenberg II sicherte sich am Wochenende einen verdienten 2:0-Auswärtssieg bei TuS Lutten III.

Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie, geprägt von harten Zweikämpfen im Mittelfeld. Während TuS Lutten III gelegentlich gefährlich vor das Tor kam, hielt der Handorf-Langenberger Torwart mit starken Paraden den Kasten sauber.

In der 82. Minute fiel schließlich die verdiente Führung: Nach einem langen Abschlag wurde der Ball im Angriff weitergeleitet und letztendlich souverän zum 1:0 reingeschossen. Als TuS Lutten III in der Schlussphase offensiver agierte, nutzte Handorf-Langenberg II die Räume konsequent. In der 90. Minute erhöhen die Gäste nach einer starken Weiterleitung aus dem Mittelfeld zum 2:0-Endstand.